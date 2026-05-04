Пара дней — и авокадо перестал быть камнем: делимся народными способами ускорения созревание овощей и фруктов

Зачастую в магазине приходится брать ещё твёрдые бананы, авокадо и другие овощи и фрукты. Их созревания надо ждать по несколько дней, а иногда они и вовсе успевают испортиться от неправильного хранения. Как просто и безопасно сделать мякоть плодов нежной, узнал «Клопс».
Многие фрукты выделяют газ этилен, который ускоряет размягчение мякоти. Этот эффект поможет ускорить созревание авокадо, если положить его рядом со спелыми бананами, красными яблоками, томатами и грушами.
Продукты надо поместить в бумажный пакет или пластиковый контейнер, чтобы процесс шёл ещё быстрее. Оптимальная температура хранения овощей и фруктов — 20–24 °C.
По такому же принципу можно использовать крупы, например, очищенный рис или кукурузные зёрна. Авокадо, бананы и другие твёрдые плоды помещают в ёмкость и засыпают на 2–3 см. Процесс при комнатной температуре идёт быстро, поэтому состояние фрукта важно проверять ежедневно, чтобы он не сгнил.