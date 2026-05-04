Пара дней — и авокадо перестал быть камнем: делимся народными способами ускорения созревание овощей и фруктов

Многие фрукты выделяют газ этилен, который ускоряет размягчение мякоти. Этот эффект поможет ускорить созревание авокадо, если положить его рядом со спелыми бананами, красными яблоками, томатами и грушами.

Продукты надо поместить в бумажный пакет или пластиковый контейнер, чтобы процесс шёл ещё быстрее. Оптимальная температура хранения овощей и фруктов — 20–24 °C.

По такому же принципу можно использовать крупы, например, очищенный рис или кукурузные зёрна. Авокадо, бананы и другие твёрдые плоды помещают в ёмкость и засыпают на 2–3 см. Процесс при комнатной температуре идёт быстро, поэтому состояние фрукта важно проверять ежедневно, чтобы он не сгнил.