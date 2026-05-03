Простой секрет ровной ткани без утюга: как постирать шторы и тюль, чтобы на них не оставалось складок

Тюль лучше стирать при температуре не выше 30–40 градусов. Как правило, их шьют из вуали, органзы и сетки, а от горячей воды синтетические волокна всегда «заламываются». Кроме того, стоит включить на машинке режим «Деликатная стирка» или «Шёлк». Количество оборотов при отжиме — 400–500, хотя его можно и вовсе отключить.

При полоскании штор лучше добавить немного кондиционера или столовую ложку соли. Приправа придаст ткани лёгкую жесткость и блеск, а жидкое средство снимет статическое электричество, чтобы пыль легче соскальзывала с ткани.

Главный трюк — «влажное развешивание». Как только машинка закончила работу, надо не оставлять тюль внутри, а встряхнуть её и сразу повесить на карниз. Под тяжестью воды, которая осталась в волокнах, ткань сама распрямляется и вытягивается вниз. Пока тюль сохнет прямо на окне, он принимает нужную форму без единого залома.

По такому же принципу стоит сушить и шторы, однако во время стирки лучше включить функцию отжима, чтобы под окнами не образовались лужи. Если небольшие заломы всё-таки сохранились, можно воспользоваться функцией отпаривания на утюге и пройтись по ткани сверху вниз.