Простой секрет ровной ткани без утюга: как постирать шторы и тюль, чтобы на них не оставалось складок

Весна — время генеральной уборки, однако большие объекты бывает трудно привести в порядок. Например, шторы и тюль после стирки всегда покрываются морщинками, а чтобы побороть их, приходится долго и муторно разглаживать их утюгом. Как избежать лишних хлопот при очистке больших площадей ткани, узнал «Клопс».
Тюль лучше стирать при температуре не выше 30–40 градусов. Как правило, их шьют из вуали, органзы и сетки, а от горячей воды синтетические волокна всегда «заламываются». Кроме того, стоит включить на машинке режим «Деликатная стирка» или «Шёлк». Количество оборотов при отжиме — 400–500, хотя его можно и вовсе отключить.
При полоскании штор лучше добавить немного кондиционера или столовую ложку соли. Приправа придаст ткани лёгкую жесткость и блеск, а жидкое средство снимет статическое электричество, чтобы пыль легче соскальзывала с ткани.
Главный трюк — «влажное развешивание». Как только машинка закончила работу, надо не оставлять тюль внутри, а встряхнуть её и сразу повесить на карниз. Под тяжестью воды, которая осталась в волокнах, ткань сама распрямляется и вытягивается вниз. Пока тюль сохнет прямо на окне, он принимает нужную форму без единого залома.
По такому же принципу стоит сушить и шторы, однако во время стирки лучше включить функцию отжима, чтобы под окнами не образовались лужи. Если небольшие заломы всё-таки сохранились, можно воспользоваться функцией отпаривания на утюге и пройтись по ткани сверху вниз.
