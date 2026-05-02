Всего пара минут и решётка блестит как новенькая: делимся народными способами очистки мангала от нагара

На майские многие выбираются за город жарить шашлыки, а делать это на чистом мангале ещё приятнее. Однако уже после первого использования металлическая конструкция и решётка покрываются стойким нагаром. Как привести оборудование в порядок без едких химикатов, узнал «Клопс».
В первую очередь нужно дождаться полного остывания мангала и надеть плотные хозяйственные перчатки. Проводить все процедуры лучше на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
С помощью металлической лопатки, жёсткой щётки, губки или комка фольги удалите остатки углей, золы, копоти и пригоревшего жира со стенок, дна и углов мангала. При сильном нагаре прокалите решётку на огне, чтобы грязь легче отходила.
Для решёток с эмалевым или антипригарным покрытием не рекомендуется использовать жёсткие металлические щётки или скребки.
В качестве чистящего средства подойдёт пищевая сода. Смешайте порошок с водой до густой кашицы, нанесите на металл и оставьте на 20 минут. Затем протрите губкой и ополосните. Ещё один народный способ — уксус. Разведите его с водой 1:2, смочите мягкую тряпку и тщательно протрите поверхность. По такому же принципу работает и лимонная кислота.
Очищайте мангал сразу после приготовления еды — так жир удаляется легче. Избегайте бытовой химии с хлором, так как она может оставлять опасный налёт, и агрессивные абразивы — они сильно царапают металл. Раз в сезон смазывайте конструкцию маслом, чтобы избежать окисления.
