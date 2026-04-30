Скорая помощь для сада: калининградский агроном рассказал, как спасти яблони листовой подкормкой

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Удобряют деревья в саду обычно до начала цветения и появления листвы, потому что усваивать элементы питания может только корень. Это обычная точка зрения, а листовые подкормки многие считают маркетинговым приёмом. Работают ли они на самом деле, рассказала «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова.

Листовые подкормки нельзя считать универсальным решением, полностью заменяющим корневое питание, пояснила специалист. Однако это — реально работающий агротехнический прием, а не маркетинг.

Питание через зелень может быть эффективно в определённых ситуациях, особенно при коррекции дефицита микроэлементов, в стрессовых условиях или для быстрого восполнения питательных веществ.

Плюсы листовой подкормки

Скорость. Питание через листву усваивается быстрее, чем берез корни. Результат — уже через три-пять дней.

Помощь при экстренных ситуациях. Когда корни не работают (холодная погода, повреждения, переувлажнение или засуха), листовая подкормка – единственный способ быстро накормить дерево.

Если мы видим хлороз (жёлтые листья) или другие признаки голодания — опрыскивание решит проблему за дни, а не недели.

Можно ли заменить обычную подкормку?

Но листовые подкормки всё-таки не могут быть заменой корневому питанию, подчеркнула агроном.

«Корни — главный орган пищеварения растений, это их «рот», — говорит Зоя Бахурова. — Листовая подкормка — скорая помощь, а не полноценный обед».

Она напомнила о том, как правильно применять этот метод. Во-первых, дозировка должна быть ниже, иначе можно получить ожог листа. Важно выбрать момент: в жаркую погоду раствор быстро высохнет, не успев усвоиться. Лучшее время — ранее утро или вечер.

Середина весны — фаза активного роста листьев и бутонизации. Это идеальное время для листовых подкормок, потому что:

листовой аппарат сформирован и активно работает;

дерево много энергии тратит на цветение и нуждается в быстрой поддержке;

в стрессовой ситуации — после заморозков, засухи, повреждении корней;

как дополнение к корневой подкормке, но не вместо нее.

Так что листовые подкормки — это не пустое рекламное обещание, а доказанный инструмент. «Их сила в скорости и точности, а слабость — в том, что они не заменяют полноценное корневое питание», — подытожила Зоя Бахурова.