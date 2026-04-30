Чистота и порядок на раз-два: делимся 5 народными способами вытравить чёрную плесень в ванной

Один из самых серьёзных врагов угроз плесени — уксус. Неразбавленную жидкость наносят на поражённые участки с помощью распылителя и втирают мягкой щёткой. Спустя час промывают чистой водой. Точно так же используются эфирные масла и лимонный сок.

Ещё один способ — перекись водорода (3%). Её наносят на поверхность, оставляют на 10–15 минут, ополаскивают водой и дают просохнуть. Важно учитывать, что перекись может оставлять пятна на цветных поверхностях.

Пищевую соду разводят водой до образования пасты и смазывают ей поражённые участки. Через полчаса нужно пройтись по плитке щёткой и убрать остатки соды влажной тряпочкой.

Кроме того, можно использовать специальные спреи и концентраты на основе хлора, фунгицидов или кислот, однако они требуют осторожности при использовании (резиновые перчатки, респиратор и хорошая вентиляция).