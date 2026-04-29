«Вы не мама троечника!»: калининградский психолог объяснил, как помочь ребёнку пережить экзамены без стресса

Четвёртая четверть — сложное время для каждой семьи, где есть школьники. Как помочь ребёнку пережить итоговые экзамены, ВПР и даже просто годовые контрольные с минимальным стрессом, рассказала «Клопс» калининградский психолог Ирина Головизина.
Нервные срывы из-за переживаний, связанных с учёбой, в практике психолога вовсе не редкость, говорит Ирина. Такое бывает каждый год, и хорошо, если родители вовремя начинают бить тревогу и обращаются за помощью.
«В основном это те, которые готовятся сдавать ЕГЭ, — говорит Ирина. — Нервные срывы, истощение нервное, начинают хуже учиться. Постоянно сидят эти оценки считают, сравнивают баллы».
Иногда подростки начинают испытывать тревогу и страх даже перед пробными экзаменами. Особенно пугают устные испытания, например, по русскому или иностранному языку.
Их аж трясёт, бедных, — рассказывает эксперт. — Это же оценка!
Даже если взрослый попадает в ситуацию оценки, у него же тоже зуб на зуб не попадает. А тут дети». Усугубляет ситуацию то, что родители нередко проецируют эту ситуацию на себя. И вместо того, чтобы снизить напряжение, давление усиливают.
Если собственная самооценка мамы или папы построена на том, как учится ребёнок, требования к детям могут быть очень жёсткими. Они как бы говорят про себя: «я та, у которой девочка учится хорошо» или «я та, у которой мальчик учится плохо». И через это понимают: хорошие они родители или плохие.
«А так как они самостоятельно ничего исправить не могут — они же не могут пойти за него учиться, ВПР писать и так далее — они начинают ребенка подавлять», — объяснила Головизина.
Обычно за этим скрывается собственая глубокая травма взрослого, его неспособность отследить засевшую где-то в душе программу. И даже обнаружив её, даже признав, что он повторяет родительский сценарий, преодолеть проблему непросто. Прстых приёмов тут нет — каждый случай требует индивидуальной терапии.
А вот для родителей, которые не преследуют цели любой ценой добиться круглых пятёрок, а хотят облегчить своему подростку жизнь, способы, как это сделать, у психологов найдутся.
Как помочь подростку пережить экзамены
1. Выстроить режим дня
В первую очередь банальное: важно выстроить режим дня. Потому что если человек не высыпается, ждать от него чудес сообразительности не стоит. Отходить ко сну надо вовремя, чтобы обеспечить хотя бы восемь часов полноценного сна. Ложиться и вставать — в одно и то же время. Это касается и субботы и воскресенья! Иначе циркадные ритмы легко сбить.
2. Снизить нагрузку
Лучше временно снизить любую другую нагрузку. Все спортивные секции, соревнования, дополнительные занятия. Очень многие привлекают репетитора. В итоге по семь-восемь уроков каждый день дети учатся, потом чуть-чуть отдыхают и опять учатся с репетиторами. Плюс надо сделать все домашние задания. Это перебор.
3. Ввести час без гаджетов
Соцсети, компьютерные игры, видеоролики — развлечение, но не отдых. Речь не о том, чтобы их запрещать (бессмысленно и неэффективно). Но в течение дня у подростка должен быть перерыв, во время которого он действительно расслабится, а не просто переключит внимание на что-то, не связанное с учёбой.
Нужно разгружать голову, чтобы объём внимания был большой», — подчеркнула Ирина.
Вариантов много: можно погулять на свежем воздухе, попить чай и пообщаться, послушать музыку, позаниматься монотонным ручным трудом — хоть вышивкой, хоть чисткой картошки. Можно пособирать пазлы. Можно просто поспать! Можно почитать хорошую книжку. Но последнее — только в том случае, что подростку уже это нравится. Перед экзаменами не лучший момент прививать любовь к чтению с нуля.
4. Чередовать занятия и отдых
Полезно составить график занятий, который позволит чередовать работу и отдых, не забывать про обед и сон. И стараться его придерживаться.
Повторяем: эта ситуация, она не навсегда. Это временная ситуация. Мы справимся.
Как никогда важно этот режим прямо родителям построить, — говорит психолог, — и убедить ребёнка, что это нужно. Контролировать большинство не смогут, это понятно. Но здесь только разговаривать».
5. Видеть навыки, а не оценки
Поддерживайте ребёнка, радуйтесь каждой удаче. Поспал хорошо? Уже молодец. Написал тест — как угодно, он написал! — молодец. Справился, сделал. Маленькие шажочки и постоянное положительное подкрепление — гораздо более успешная стратегия, чем гонка за Глобальной Целью.
Родителям, которые сами не находят себе места из-за ВПР, ОГЭ или ЕГЭ, нужно постараться понять: ничего страшного в оценках, которые получат дети, нет.
«Надо вот прямо сесть и подумать вместе, а что если там будет не пятёрка, а четвёрка? А тройка? Что тогда? Что случится самого страшного? — рассуждает Ирина. — И когда об этом начинают думать, получается, что особо страшного вообще-то ничего не случится.
То, что случится, даже с натяжкой страшным назвать сложно. Ну не поступит он в этот институт, а поступит куда-то в другой вуз. Или не сейчас, а через год.
Значимость результата настолько велика, что он перекрывает просто всю жизнь. А на самом деле имеет смысл обращать внимание на процесс.
Психолог напомнила, что современная система образования и проверки знаний далеко не идеальна. Не всегда от усилий ребенка зависит результат. Времена изменились. И есть смысл обращать внимание не на пятёрки, а на то, как сформированы конкретные навыки, считает психолог. Это коммуникация и критическое мышление. Это способность ставить цели и их достигать. И умение правильно формулировать свои мысли. Если сын или дочь на это способны — можете себя поздравить, у вас всё хорошо.
Когда бить тревогу
Проработать стресс, неуверенность, справиться и с тревожными мыслями и ощущением безысходности поможет психолог. Обязательна встреча со специалистом не только для самого подростка, но и для его родителей.
А если ребёнок уже находится в состоянии нервного срыва, перестал спать, плачет, кричит, замыкается или, наоборот, спит и не может проснуться — необходимо срочно обратиться к психиатру или психотерапевту для медикаментозной помощи, подчеркнула Ирина Головизина.
