«Вы не мама троечника!»: калининградский психолог объяснил, как помочь ребёнку пережить экзамены без стресса

Четвёртая четверть — сложное время для каждой семьи, где есть школьники. Как помочь ребёнку пережить итоговые экзамены, ВПР и даже просто годовые контрольные с минимальным стрессом, рассказала «Клопс» калининградский психолог Ирина Головизина.

Нервные срывы из-за переживаний, связанных с учёбой, в практике психолога вовсе не редкость, говорит Ирина. Такое бывает каждый год, и хорошо, если родители вовремя начинают бить тревогу и обращаются за помощью.

«В основном это те, которые готовятся сдавать ЕГЭ, — говорит Ирина. — Нервные срывы, истощение нервное, начинают хуже учиться. Постоянно сидят эти оценки считают, сравнивают баллы».

Иногда подростки начинают испытывать тревогу и страх даже перед пробными экзаменами. Особенно пугают устные испытания, например, по русскому или иностранному языку.

Их аж трясёт, бедных, — рассказывает эксперт. — Это же оценка!

Даже если взрослый попадает в ситуацию оценки, у него же тоже зуб на зуб не попадает. А тут дети». Усугубляет ситуацию то, что родители нередко проецируют эту ситуацию на себя. И вместо того, чтобы снизить напряжение, давление усиливают.

Если собственная самооценка мамы или папы построена на том, как учится ребёнок, требования к детям могут быть очень жёсткими. Они как бы говорят про себя: «я та, у которой девочка учится хорошо» или «я та, у которой мальчик учится плохо». И через это понимают: хорошие они родители или плохие.

«А так как они самостоятельно ничего исправить не могут — они же не могут пойти за него учиться, ВПР писать и так далее — они начинают ребенка подавлять», — объяснила Головизина.

Обычно за этим скрывается собственая глубокая травма взрослого, его неспособность отследить засевшую где-то в душе программу. И даже обнаружив её, даже признав, что он повторяет родительский сценарий, преодолеть проблему непросто. Прстых приёмов тут нет — каждый случай требует индивидуальной терапии.

А вот для родителей, которые не преследуют цели любой ценой добиться круглых пятёрок, а хотят облегчить своему подростку жизнь, способы, как это сделать, у психологов найдутся.