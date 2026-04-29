Этот лайфхак сделал все батоны в доме бессмертными: как хранить хлеб, чтобы он не черствел и не плесневел

Для хранения выпечки идеально подойдёт хлебница с отверстиями, так как они помогают воздуху циркулировать и не дают влаге накапливаться. Чтобы усилить эффект, внутрь можно положить хлопковые или льняные мешочки, которые впитают лишнюю жидкость.

Для краткосрочного хранения лучше выбрать бумажные пакеты, но не стоит оставлять их открытыми. Вместо этого стоит перевязать открытый конец резинкой или закрутить его в узелок. Кроме того, не надо хранить разные виды хлебобулочных изделий в одном месте. Например, ржаной и пшеничный хлеб отличаются по микроклимату и уровню влажности.