Засверкал как новенький, а нужна была всего одна вещица: три простых способа избавиться от накипи в чайнике

Наливая воду в кружку, на дне часто можно увидеть хлопья известкового налёта. Просто протереть чайник губкой не поможет, но и использовать химию многие не решаются. Для таких ситуаций «Клопс» узнал три рабочих способа удаления накипи, которые не требуют много денег и времени.
Лимонная кислота
Налить в чайник холодную воду, добавить 1–2 столовые ложки лимонной кислоты в гранулах и вскипятить два раза. Оставить раствор на 15–20 минут для тонкого налёта или на два часа для более плотных отложений. Затем слить жидкость и тщательно промыть чайник, чтобы избавиться от кислого привкуса.
Уксус
Смешать воду и уксус в пропорции 1:1 и залить чайник до максимальной отметки. Вскипятить и оставить на несколько часов. Слить раствор, помыть чайник, а затем пару раз вскипятить чистую воду, чтобы выветрить запах уксуса.
Важно: этот способ не подойдёт для устройств с открытым нагревательным элементом и эмалированных поверхностей, так как едкая кислота может их испортить.
Пищевая сода
Развести в литре воды одну столовую ложку соды и прокипятить раствор. Оставить на полчаса, слить жидкость и сполоснуть чайник чистой водой. Этот способ лучше всего справляется с лёгким налётом, но не с плотными известковыми отложениями.
