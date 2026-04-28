Засверкал как новенький, а нужна была всего одна вещица: три простых способа избавиться от накипи в чайнике

Налить в чайник холодную воду, добавить 1–2 столовые ложки лимонной кислоты в гранулах и вскипятить два раза. Оставить раствор на 15–20 минут для тонкого налёта или на два часа для более плотных отложений. Затем слить жидкость и тщательно промыть чайник, чтобы избавиться от кислого привкуса.

Уксус

Смешать воду и уксус в пропорции 1:1 и залить чайник до максимальной отметки. Вскипятить и оставить на несколько часов. Слить раствор, помыть чайник, а затем пару раз вскипятить чистую воду, чтобы выветрить запах уксуса.

Важно: этот способ не подойдёт для устройств с открытым нагревательным элементом и эмалированных поверхностей, так как едкая кислота может их испортить.