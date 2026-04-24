Бор добавить, азот ограничить: как подкармливать цветущие яблони, рассказал калининградский агроном

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Период цветения — для растений время стресса, и недостаток питательных веществ может привести к снижению урожайности. Как добиться того, чтобы завязи хорошо развивались и не опадали, а яблоки и сливы были сочными и вкусными, рассказала «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова. 

В апреле плодовые деревья особенно нуждаются в фосфоре и калии: эти микроэлементы отвечают за развитие корневой системы и формирование качественных цветков, а с ним и успешность опыления. А вот азотные подкормки в это время следует ограничить.

Ещё один важный элемент во время цветения — это бор. Он критически важен для опыления и завязывания плодов, подчеркнула Зоя Бахурова. Когда его не хватает, завязи осыпаются, а плоды вырастают деформированными.

«Если говорить коротко: до цветения кормят само дерево, чтобы оно набрало силу, — говорит эксперт. — А во время цветения мы помогаем конкретному процессу — опылению и завязыванию плодов».

Что обычно вносят до цветения

Ранней весной, после прогрева почвы до +8...10 градусов, главная цель — дать дереву «строительный материал» для пробуждения, роста побегов и листьев, а также заложить основу будущих цветков.

  • Азот — основной элемент для роста вегетативной массы (побегов, листьев). 
  • Мочевина, аммиачная селитра. Иногда их сочетают с фосфором и калием, чтобы избежать бурного роста зелёной массы без нормальной поддержки цветения и завязи. 
  • Полное минеральное удобрение (N-P-K) сбалансированный комплекс для общего пробуждения.

Подкормка во время цветения

  • В этот период требуются бор, фосфор и калий
  • Комплексные удобрения — нитроаммофоска, калийная селитра (сернокислый калий);
  • Иногда применяют внекорневую подкормку — опрыскивание листьев питательными растворами для быстрого усвоения питательных веществ.

Завязи могут повредить яблонный цветоед, плодожорки, пилильщики, тля, листовёртки, клещи — для каждого есть свои методы борьбы.

