Бор добавить, азот ограничить: как подкармливать цветущие яблони, рассказал калининградский агроном

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Период цветения — для растений время стресса, и недостаток питательных веществ может привести к снижению урожайности. Как добиться того, чтобы завязи хорошо развивались и не опадали, а яблоки и сливы были сочными и вкусными, рассказала «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова.

В апреле плодовые деревья особенно нуждаются в фосфоре и калии: эти микроэлементы отвечают за развитие корневой системы и формирование качественных цветков, а с ним и успешность опыления. А вот азотные подкормки в это время следует ограничить.

Ещё один важный элемент во время цветения — это бор. Он критически важен для опыления и завязывания плодов, подчеркнула Зоя Бахурова. Когда его не хватает, завязи осыпаются, а плоды вырастают деформированными.

«Если говорить коротко: до цветения кормят само дерево, чтобы оно набрало силу, — говорит эксперт. — А во время цветения мы помогаем конкретному процессу — опылению и завязыванию плодов».

Что обычно вносят до цветения

Ранней весной, после прогрева почвы до +8...10 градусов, главная цель — дать дереву «строительный материал» для пробуждения, роста побегов и листьев, а также заложить основу будущих цветков.

Азот — основной элемент для роста вегетативной массы (побегов, листьев).

— основной элемент для роста вегетативной массы (побегов, листьев). Мочевина, аммиачная селитра . Иногда их сочетают с фосфором и калием, чтобы избежать бурного роста зелёной массы без нормальной поддержки цветения и завязи.

. Иногда их сочетают с фосфором и калием, чтобы избежать бурного роста зелёной массы без нормальной поддержки цветения и завязи. Полное минеральное удобрение (N-P-K) сбалансированный комплекс для общего пробуждения.

Подкормка во время цветения