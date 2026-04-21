Кто съест яблоки за вас: как бороться с тлёй и долгоносиками во время цветения, рассказал калининградский агроном

Насекомые-вредители начинают угрожать урожаю уже в момент цветения. Кто обещает калининградским садоводам больше всего проблем и как с ними бороться, рассказала «Клопс» агроном Зоя Бахурова во вторник, 21 апреля.
В период цветения и сразу после него самые опасные вредители делятся на две группы: одни уничтожают цветы и завязи, другие проникают внутрь, делая будущие фрукты червивыми. В Калининградской области, как и в других регионах, к таким вредителям относятся, например, яблонный цветоед, плодожорки, пилильщики, тля, листовёртки, клещи.
К каким последствиям это приводит:
- Повреждение бутонов, цветков, завязей вызывает снижение урожайности и ухудшение качества плодов.
- Ослабление растений. Вредители высасывают соки, нарушают водный баланс и фотосинтез. Зимостойкость деревьев падает, развитие замедляется.
- Распространение болезней. Многие вредные насекомые переносят грибковые и вирусные заболевания, а они ещё больше ухудшают состояние растений.
- Риск для опылителей. Обработка во время массового цветения может навредить пчёлам и другим насекомым-опылителям.
Один из самых опасных вредителей — бабочка яблонная плодожорка. Её гусеницы проникают в завязи и выедают семена, из-за чего плоды червивеют и опадают.
Долгоносики — это жуки, которые повреждают почки, бутоны и завязи. Самки откладывают яйца внутрь бутонов, перегрызают цветоножку, и бутон опадает.
Тля во время цветения образует огромные колонии на молодых листьях и побегах. Она высасывает соки, что сильно ослабляет дерево и видёт к деформации побегов и плодов.
Можно ли обрабатывать цветущие яблони химией?
Проводить обработку химическими препаратами во время цветения нельзя. Это убьёт пчёл и других опылителей, а без них завязей будет в разы меньше, предупредила Зоя Бахурова.
Однако в некоторых случаях обработка во время цветения допустима, а иногда или даже необходима — например, при сильном поражении вредителями. Но здесь важно выбирать безопасные методы и средства.
Компромиссом могут стать биологические препараты, рекомендует эксперт. Они безопаснее, но действуют медленнее и требуют частоты применения. При умеренном поражении подойдут биоинсектициды, менее токсичные для окружающей среды и опылителей.
Кроме того, можно привлекать естественных врагов (божьих коровок, журчалок) с помощью нектароносных растений.
Если численность вредителя невелика, можно попробовать собрать жуков или гусениц вручную. Однако при массовом поражении этот метод часто неэффективен.
Обрезать плодовые кустарники лучше до начала активного движения сока по веткам. Однако есть несколько операций, которые полезны и уместны, когда сад уже зацвёл.