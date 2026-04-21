Кто съест яблоки за вас: как бороться с тлёй и долгоносиками во время цветения, рассказал калининградский агроном

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Насекомые-вредители начинают угрожать урожаю уже в момент цветения. Кто обещает калининградским садоводам больше всего проблем и как с ними бороться, рассказала «Клопс» агроном Зоя Бахурова во вторник, 21 апреля. В период цветения и сразу после него самые опасные вредители делятся на две группы: одни уничтожают цветы и завязи, другие проникают внутрь, делая будущие фрукты червивыми. В Калининградской области, как и в других регионах, к таким вредителям относятся, например, яблонный цветоед, плодожорки, пилильщики, тля, листовёртки, клещи. К каким последствиям это приводит: Повреждение бутонов, цветков, завязей вызывает снижение урожайности и ухудшение качества плодов.

Ослабление растений. Вредители высасывают соки, нарушают водный баланс и фотосинтез. Зимостойкость деревьев падает, развитие замедляется.

Распространение болезней. Многие вредные насекомые переносят грибковые и вирусные заболевания, а они ещё больше ухудшают состояние растений.

Риск для опылителей. Обработка во время массового цветения может навредить пчёлам и другим насекомым-опылителям.

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Один из самых опасных вредителей — бабочка яблонная плодожорка. Её гусеницы проникают в завязи и выедают семена, из-за чего плоды червивеют и опадают. Долгоносики — это жуки, которые повреждают почки, бутоны и завязи. Самки откладывают яйца внутрь бутонов, перегрызают цветоножку, и бутон опадает. Тля во время цветения образует огромные колонии на молодых листьях и побегах. Она высасывает соки, что сильно ослабляет дерево и видёт к деформации побегов и плодов. Можно ли обрабатывать цветущие яблони химией? Проводить обработку химическими препаратами во время цветения нельзя. Это убьёт пчёл и других опылителей, а без них завязей будет в разы меньше, предупредила Зоя Бахурова. Однако в некоторых случаях обработка во время цветения допустима, а иногда или даже необходима — например, при сильном поражении вредителями. Но здесь важно выбирать безопасные методы и средства.

Компромиссом могут стать биологические препараты, рекомендует эксперт. Они безопаснее, но действуют медленнее и требуют частоты применения. При умеренном поражении подойдут биоинсектициды, менее токсичные для окружающей среды и опылителей. Кроме того, можно привлекать естественных врагов (божьих коровок, журчалок) с помощью нектароносных растений. Если численность вредителя невелика, можно попробовать собрать жуков или гусениц вручную. Однако при массовом поражении этот метод часто неэффективен.