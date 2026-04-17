Под корой сидят вредители: можно ли обрезать сухие ветки, если дерево уже цветёт, рассказал калининградский агроном

Обрезать плодовые кустарники лучше до начала активного движения сока по веткам. Однако есть несколько операций, которые полезны и уместны, когда сад уже зацвёл, рассказала «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова.

Даже обрезку после цветения делать можно, уточнила эксперт, но только санитарную. Иначе деревья потеряют много сока, а это приведёт к их ослаблению, снижению урожайности и увеличит риск болезней.

Но сломанные, больные и засохшие ветки желательно убирать сразу. В сухой древесине прекрасно зимуют споры грибов, они активно заражают живые ткани. Под старой корой селятся короеды, златки и их личинки. Оттуда они переходят на здоровые ветки.

Спилите или вырежьте сухие ветки на кольцо (по наплыву у основания), не оставляя пенька. Обработайте срезы медным купоросом, замажьте садовым варом или масляной краской на натуральной олифе, советует Зоя Бахурова. Всё срезанное сожгите.

Что ещё можно делать в саду в середине апреля

Прищипка (пинцировка) молодых побегов. Прищипните верхушки конкурентных побегов (длиной 10-15 см) — тогда они не будут оттягивать питание от завязей.

Внекорневые подкормки бором, это помогает завязям не опасть.

Полив, если засуха.

Удаление прикорневой поросли.

Немного позже, через пару недель после цветения, проводят нормирование завязи, то есть удаление избыточных. Это снизит нагрузку на дерево и повысит качество плодов.