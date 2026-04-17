Под корой сидят вредители: можно ли обрезать сухие ветки, если дерево уже цветёт, рассказал калининградский агроном

Обрезать плодовые кустарники лучше до начала активного движения сока по веткам. Однако есть несколько операций, которые полезны и уместны, когда сад уже зацвёл, рассказала «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова. 

Даже обрезку после цветения делать можно, уточнила эксперт, но только санитарную. Иначе деревья потеряют много сока, а это приведёт к их ослаблению, снижению урожайности и увеличит риск болезней.

Но сломанные, больные и засохшие ветки желательно убирать сразу. В сухой древесине прекрасно зимуют споры грибов, они активно заражают живые ткани. Под старой корой селятся короеды, златки и их личинки. Оттуда они переходят на здоровые ветки.

Спилите или вырежьте сухие ветки на кольцо (по наплыву у основания), не оставляя пенька. Обработайте срезы медным купоросом, замажьте садовым варом или масляной краской на натуральной олифе, советует Зоя Бахурова. Всё срезанное сожгите.

Что ещё можно делать в саду в середине апреля

  • Прищипка (пинцировка) молодых побегов. Прищипните верхушки конкурентных побегов (длиной 10-15 см) — тогда они не будут оттягивать питание от завязей.
  • Внекорневые подкормки бором, это помогает завязям не опасть.
  • Полив, если засуха.
  • Удаление прикорневой поросли.

Немного позже, через пару недель после цветения, проводят нормирование завязи, то есть удаление избыточных. Это снизит нагрузку на дерево и повысит качество плодов.

