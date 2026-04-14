Только 12% россиян довольны своей фигурой, большинство хотят похудеть — исследование

Только 12% россиян довольны своей физической формой, а большинство признают, что им хотелось бы сбросить вес или привести тело в тонус. Об этом говорят результаты опроса, который провели редакции Здоровья Mail, Новостей Mail и соцсеть «Одноклассники».

В исследовании участвовали свыше пяти тысяч человек из более чем 50 регионов России. По его итогам 63% респондентов заявили, что им есть над чем работать, ещё 25% недовольны фигурой. Значительный лишний вес — больше 10 кг — у себя отметили 29% участников опроса, избыточный — в пределах 5-10 кг — 30%, а 28% рассказали о нескольких лишних килограммах.

Похудеть независимо от времени года хотели бы 60% опрошенных. Ещё 24% считают, что сбросить вес можно, но без особой необходимости, а 15% нынешняя форма полностью устраивает. Среди тех, кто занимается спортом, 57% собираются корректировать фигуру без жёстких мер, 14% уже начали худеть, а 29% не видят в этом смысла.

За питанием, как показал опрос, более или менее следит половина респондентов: 51% стараются придерживаться правильного рациона, хотя иногда позволяют себе что-то из «вредного». Ещё 22% признались, что сталкиваются с перееданием или нерегулярными приёмами пищи, 19% ни в чём себя не ограничивают, а 7% заявили, что их подход к вопросу можно назвать строго здоровым.

Регулярно спортом занимаются только 29% участников исследования. Ещё 36% ограничиваются лёгкой активностью, 15% тренируются редко, а 20% не занимаются вовсе. Самыми популярными видами нагрузки оказались прогулки и скандинавская ходьба, домашние тренировки по видео и занятия в фитнес-клубах.

Если говорить о целях, то 20% хотели бы сбросить 1-2 кг, 29% — от 4 до 7 кг, а 21% — от 8 до 15 кг и больше. Ещё 15% предпочли бы не столько похудеть, сколько подтянуть тело и сделать рельеф заметнее. Столько же респондентов сообщили, что их фигура полностью устраивает.

Главным препятствием на пути к желаемой форме 24% участников опроса назвали нехватку силы воли. Ещё 14% пожаловались на трудности с соблюдением диеты, 11% — на проблемы со здоровьем, 10% — на нехватку времени, а 7% — на слабую мотивацию и невозможность регулярно тренироваться. При этом 26% заявили, что не видят для себя никаких препятствий.

Контент о похудении и правильном питании в соцсетях замечают 43% опрошенных. Худеть по советам блогеров или рекомендациям из соцсетей пробовали около 15% респондентов.

Специалисты напоминают, что быстрое похудение становится для организма стрессом и часто заканчивается срывом и возвратом веса. Безопасным считается снижение массы на 0,5-1 кг в неделю, а за три месяца в норме можно потерять от 6 до 10 кг.