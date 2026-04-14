Если яблоня плохо цветёт: калининградский агроном рассказал, как определить, здорово ли дерево, и улучшить урожай

В Калининграде началось цветение плодовых деревьев: активно набирают бутоны сливы, вишни и яблони. Можно ли в этот момент понять, здоровы ли растения, рассказала агроном Зоя Бахурова во вторник, 14 апреля.

Цветение — отличный индикатор здоровья растения, считает агроном, так как оно зависит от множества факторов: состояния корневой системы, питания, освещения, температуры, влажности, наличия вредителей и болезней. Неравномерное цветение, опадение бутонов иногда могут быть нормой. Но нередко это — сигнал проблем.

Корневая система

Например, если корни повреждены, они не могут эффективно поглощать питательные вещества из почвы. Дерево теряет силы — и может «решить» не тратить их на цветение.

Питание

Цветочные почки закладываются в прошлом сезоне. Если в этот период дерево голодало — следующей весной цветов будет мало. Питание напрямую определяет, заложит ли яблоня почки и как хорошо они разовьются. Дефицит или дисбаланс элементов — одна из главных причин скудного цветения.

Освещение

Другой важный момент — освещение. В процессе фотосинтеза в листьях образуются сахара, которые используются для вегетативного роста, формирования цветочных почек и развития плодов. Если света недостаточно, дерево продолжает расти, но для цветения ресурса не хватит.

Температура

Имеет значение и температура. «Если цветки массово осыпаются, не завязав плодов, — причина может быть в возвратных заморозках, — пояснила Зоя Бахурова. — Жара выше 28 градусов тоже отрицательно воздействуют на закладку цветочных почек, рост и развитии плодов».

Влажность

Дефицит влаги может негативно сказаться на закладке цветковых почек и зимовке растения. А уже появившиеся цветки могут засохнуть и опасть.

Вредители и болезни

Вредители и болезни яблони существенно влияют на образование цветков, их формирование, развитие и последующее плодоношение. Ослабленное дерево теряет способность к образованию бутонов, поражённые цветки и завязи осыпаются.

Как быть, если цветов мало

Если дерево отцвело скудно — это серьёзный звонок, но ещё не приговор, успокоила агроном. Исход зависит и от причин, вызвавших такое явление, и от последующих действий садовода.

Например, если вы поняли, что дело в плохом освещении или недостатке влаги весной — нужно позаботиться о поливе, устранить по возможности тень. А когда цветов заложено мало из-за проблем прошлого сезона — засухи, плохого питания или даже перегруза урожаем — поможет внекорневая подкормка комплексными удобрениями.

Кроме того, очень важно добавить бор, советует агроном. Этот элемент поможет сохранить оставшиеся завязи, что остались. А вот с азотными удобрениями нужно быть осторожнее: избыток азота может стимулировать рост вегетативной массы в ущерб цветению.

А вот проводить обработку химическими препаратами во время цветения нельзя — это убьёт пчел и других опылителей. Без опылителей завязей будет в разы меньше.