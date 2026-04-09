Газон проголодался: как выбрать качественные удобрения для травки, рассказал калининградский агроном

После того как газон пережил зиму, был вычесан и скошен, самое главное — поддержать его, чтобы он набрался сил. Как и когда это правильно сделать, рассказала «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова в четверг, 9 апреля.

После зимы газон истощён, отметила эксперт, поэтому он нуждается в питании для наращивания зелёной массы. Но сначала почва должна прогреться примерно до +10 градусов. В это время корни начинают активно работать и смогут усваивать питательные вещества.

Весной газону нужны удобрения с высоким содержанием азота (N). Именно он отвечает за яркий зелёный цвет и быстрый рост. Агроном советует использовать специализированные удобрения с пометкой весна-лето.

«Ищите на упаковке формулу с повышенным содержанием азота, например, NPK 20:8:8, — пояснила Зоя Бахурова. — Хорошо, если в составе есть сера (для лучшего усвоения азота) и железо (для насыщенного цвета).

Правила внесения удобрений:

Старайтесь распределять гранулы равномернее. Лучше всего использовать механическую сеялку-разбрасыватель. При ручном внесении есть риск получить пятна: где-то трава сгорит от передозировки, а где-то — останется бледной.

Вносить удобрения нужно только во влажную почву, но на сухую траву. Иначе гранулы будут прилипать к листьям и могут вызвать ожог.

После внесения подкормки газон нужно обильно полить. Это обязательное условие! Вода растворит гранулы и доставит питание к корням, а также смоет с листьев частички оставшихся удобрений.

Что касается полива, то весной с ним важно не переборщить, особенно пока почва ещё достаточно влажная после таяния снега. Специально начинать его сразу после зимы не нужно.

«К регулярному поливу переходите, когда установится тёплая и сухая погода и вы заметите, что верхний слой почвы начал подсыхать», — говорит агроном.

Лучшее время для этого — раннее утро или вечер. Вода не испаряется быстро, а хорошо впитывается в почву, и капли не работают под палящим солнцем как линзы. Полив должен быть редким, но обильным. Это стимулирует рост корней в глубину.

«Если поливать часто и по чуть-чуть, корни разрастаются у поверхности, и газон становится слабым, — предупредила эксперт. — Правильный уход в середине весны заложит основу для густого, здорового и изумрудно-зелёного газона на всё лето».