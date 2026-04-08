Эксперт развеял миф о том, что умные люди реже злятся

Высокий уровень интеллекта не означает, что человек меньше подвержен злости или раздражению. Об этом рассказала доктор психологических наук, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Никишина.

По её словам, злость — это базовая эмоция, которая возникает независимо от уровня интеллекта. При этом для людей с высоким интеллектом её частое проявление менее целесообразно, так как требует значительных ресурсов и зачастую оказывается непродуктивным.

Эксперт отмечает, что высокий интеллект чаще связан с более сложной и разнообразной эмоциональной сферой. Такие люди могут испытывать широкий спектр чувств, включая раздражение и импульсивность, особенно в ситуациях, где сталкиваются с противоречиями или непониманием очевидных вещей.

Также, по словам специалиста, нет универсальной модели поведения для «умных людей». Отношение к лжи, например, может сильно различаться: одни склонны её не принимать, другие — напротив, использовать.

Отдельно Никишина обратила внимание на то, что люди с высоким интеллектом нередко менее склонны к строгому порядку в быту и могут испытывать трудности с социальной адаптацией.

Таким образом, представление о том, что интеллект определяет набор эмоций или избавляет от негативных реакций, является мифом.