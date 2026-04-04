Эксперт рассказал об опасности препаратов для потенции

Препараты для лечения эректильной дисфункции могут представлять серьёзную угрозу для здоровья при неправильном применении. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.

По его словам, речь идёт о препаратах из группы ингибиторов ФДЭ-5, к которым относятся, в частности, «Виагра» и «Сиалис». Их действие связано с расширением сосудов, что помогает усилить приток крови, однако этот эффект распространяется на весь организм и может привести к снижению артериального давления.

Как отметил специалист, для здорового человека это может пройти незаметно, но при наличии сердечно-сосудистых заболеваний создаёт дополнительную нагрузку и повышает риск осложнений. Особую опасность представляет сочетание таких препаратов с нитратами, которые применяются при стенокардии. Их совместный приём может вызвать резкое падение давления и привести к тяжёлым последствиям.

Кроме того, сам по себе половой акт является физической нагрузкой, что при наличии проблем с сердцем может спровоцировать инфаркт, аритмию или тромбоз. Эксперт также обратил внимание, что многие заболевания могут протекать скрыто. В таких случаях приём подобных препаратов и последующая нагрузка становятся серьёзным стрессом для организма.

Специалист подчеркнул, что средства для потенции являются лекарствами и должны применяться только после консультации с врачом. Особенно это касается мужчин старше 40 лет и людей с факторами риска — курением, гипертонией или диабетом.