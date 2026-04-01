Эксперт назвал простую систему питания, которая помогает не набирать вес

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Контролировать вес можно без строгих ограничений, если выстроить понятную систему питания. Об этом рассказал ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Александр Врублевский.

По словам специалиста, один из ключевых принципов — так называемое «правило тарелки». Оно помогает сбалансировать рацион без подсчёта калорий.

«Половину тарелки должны занимать овощи, четверть — белок, например курица, рыба или тофу, и ещё четверть — сложные углеводы, такие как гречка, бурый рис или киноа», — пояснил Врублевский.

Ещё одна важная рекомендация — отказаться от сладких напитков. Они дают так называемые «жидкие калории», которые не создают ощущения сытости и могут приводить к перееданию.

Также врач советует по возможности выбирать цельные продукты вместо переработанных. Речь идёт о цельнозерновых крупах, свежих фруктах и минимально обработанной пище. Такая система питания, по словам эксперта, помогает сформировать устойчивые привычки и удерживать вес без жёстких диет.