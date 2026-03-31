Эксперт перечислил фразы, из-за которых чаще всего отказывают в повышении зарплаты

Просьба о повышении зарплаты нередко заканчивается отказом из-за неудачной подачи, а не отсутствия видимых результатов. Об этом, ссылаясь на HR-специалиста Екатерину Зеленкову, пишет «Газета.Ru» во вторник, 31 марта.

По словам эксперта, одна из самых частых ошибок — строить разговор только вокруг личных обстоятельств. Даже если ситуация действительно тяжёлая, шансов на положительное решение будет больше, если подкрепить просьбу рабочими аргументами — например, напомнить о новых обязанностях, росте нагрузки или конкретных результатах за последний год.

Неудачной стратегией Зеленкова назвала и сравнение себя с коллегами. Фразы о том, что кому-то платят больше, по её мнению, только добавляют напряжения и уводят разговор в сторону недоверия. Вместо этого лучше говорить о собственных показателях — выполненных KPI, росте выручки, сокращении затрат или улучшении процессов.

Ошибаются и те, кто пытается давить на руководителя ультиматумом. По словам специалиста, заявления в духе «если не поднимете зарплату, я уйду» чаще воспринимаются как манипуляция, а не как сильный аргумент. Когда вопрос действительно принципиален, лучше спокойно обозначать свои карьерные ожидания и обсуждать варианты роста внутри компании.

«Запрос на повышение должен сопровождаться конкретными цифрами, примерами достижений и пониманием рыночной ситуации. Важно заранее сформулировать, какую дополнительную ценность сотрудник уже приносит или готов взять на себя», — считает Зеленкова.

Эксперт добавила, что разговор о доходе обычно складывается лучше, если вести его спокойно, уважительно и по делу. Такой подход, по её мнению, только повышает шансы на прибавку и помогает сохранить нормальные рабочие отношения.