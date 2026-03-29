Парикмахер перечислил главные ошибки при мытье волос

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Нередко именно спешка при мытье головы приводит к случайным, но губительным для волос ошибкам. Такое мнение высказал парикмахер и глобальный директор Toni&Guy Кос Саккас, его слова приводит Daily Mail.

По словам эксперта, частая ошибка — отказ от расчёсывания перед мытьём, из-за этого волосы сильнее ломаются. Ещё одна проблема — слишком горячая вода и перебор с шампунем: высокая температура и избыток средства повреждают кожу головы и делают пряди пушистыми.