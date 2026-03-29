Парикмахер перечислил главные ошибки при мытье волос

Нередко именно спешка при мытье головы приводит к случайным, но губительным для волос ошибкам. Такое мнение высказал парикмахер и глобальный директор Toni&Guy Кос Саккас, его слова приводит Daily Mail.
По словам эксперта, частая ошибка — отказ от расчёсывания перед мытьём, из-за этого волосы сильнее ломаются. Ещё одна проблема — слишком горячая вода и перебор с шампунем: высокая температура и избыток средства повреждают кожу головы и делают пряди пушистыми.
Парикмахер обратил внимание на ещё одну вредную гигиеническую привычку: «Спешить некуда — потратьте две-три минуты на тщательное смывание шампуня. Остатки продукта могут вызвать раздражение на коже головы и замедлить рост волос из-за закупоренных фолликулов».
Саккас посоветовал аккуратно пользоваться кондиционером: наносить его сначала на кончики, затем распределять по длине до середины и не затрагивать корни, иначе волосы быстрее станут жирными. К ошибкам, которые вредят причёске, эксперт также отнёс тугие полотенца-тюрбаны, укладку влажных прядей горячими плойками и отказ от термозащиты.
