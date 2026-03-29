День лимонного шифонового торта: пошаговый рецепт солнечного десерта с цитрусовой кислинкой

В России 29 марта отмечается День лимонного шифонового торта. В честь праздника кондитеры и кулинары по всей стране готовят десерт солнечно-жёлтого цвета с цитрусовой кислинкой, пробуют новые вариации рецепта и делятся ими в соцсетях. «Клопс» узнал, как приготовить дома популярный весенний торт.
Ингредиенты
- мука — 210 г;
- куриные яйца — 6 шт;
- сахар — 160 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- молоко — 100 мл;
- растительное масло без запаха — 70 мл;
- лимонная цедра — 1 ст. л;
- лимонный сок — 2 ст. л;
- соль — 1 щепотка;
- белый шоколад — 200 г;
- сливки 33% — 100 мл;
- сливочное масло — 30 г.
Приготовление
Шоколад поломать в миску на мелкие кусочки, влить горячие сливки, сливочное масло, цедру и сок лимона. Остудить ганаш до комнатной температуры, положить в контейнер с плотной крышкой и убрать в холодильник на 2 часа.
Яйца разделить на белки и желтки. Первые взбить с сахаром до устойчивых пиков, а вторые — с щепоткой соли до светлой массы. Смешать заготовку из желтков с маслом, молоком, мукой, лимонной цедрой и разрыхлителем. Небольшими порциями аккуратно добавить взбитые белки, не разрушая воздушную структуру.
Вылить тесто в разъёмную форму, застеленную перламентом и смазанную маслом, выпекать 40–45 минут при 170 °С. Готовый корж остудить на решётке и разрезать поперёк на три одинаковые части. Чтобы ровно отмерить толщину каждого слоя, можно воспользоваться зубочистками или зубной нитью.
Каждый корж обильно смазать лимонным ганашем и сложить их друг на друга. Верхний слой также полить ганашем, украсить дольками цитруса и оставить в холодильнике пропитываться на 3 часа.
