День лимонного шифонового торта: пошаговый рецепт солнечного десерта с цитрусовой кислинкой

Ингредиенты

мука — 210 г; куриные яйца — 6 шт; сахар — 160 г; разрыхлитель — 1 ч. л; молоко — 100 мл; растительное масло без запаха — 70 мл; лимонная цедра — 1 ст. л; лимонный сок — 2 ст. л; соль — 1 щепотка; белый шоколад — 200 г; сливки 33% — 100 мл; сливочное масло — 30 г.

Приготовление

Шоколад поломать в миску на мелкие кусочки, влить горячие сливки, сливочное масло, цедру и сок лимона. Остудить ганаш до комнатной температуры, положить в контейнер с плотной крышкой и убрать в холодильник на 2 часа.

Яйца разделить на белки и желтки. Первые взбить с сахаром до устойчивых пиков, а вторые — с щепоткой соли до светлой массы. Смешать заготовку из желтков с маслом, молоком, мукой, лимонной цедрой и разрыхлителем. Небольшими порциями аккуратно добавить взбитые белки, не разрушая воздушную структуру.

Вылить тесто в разъёмную форму, застеленную перламентом и смазанную маслом, выпекать 40–45 минут при 170 °С. Готовый корж остудить на решётке и разрезать поперёк на три одинаковые части. Чтобы ровно отмерить толщину каждого слоя, можно воспользоваться зубочистками или зубной нитью.

Каждый корж обильно смазать лимонным ганашем и сложить их друг на друга. Верхний слой также полить ганашем, украсить дольками цитруса и оставить в холодильнике пропитываться на 3 часа.