16:26

День лимонного шифонового торта: пошаговый рецепт солнечного десерта с цитрусовой кислинкой

  1. Лайфхаки
Автор:
День лимонного шифонового торта: пошаговый рецепт солнечного десерта с цитрусовой кислинкой - Новости Калининграда | Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»
Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

В России 29 марта отмечается День лимонного шифонового торта. В честь праздника кондитеры и кулинары по всей стране готовят десерт солнечно-жёлтого цвета с цитрусовой кислинкой, пробуют новые вариации рецепта и делятся ими в соцсетях. «Клопс» узнал, как приготовить дома популярный весенний торт. 

Ингредиенты 

  1. мука — 210 г; 
  2. куриные яйца — 6 шт;
  3. сахар — 160 г;
  4. разрыхлитель — 1 ч. л;
  5. молоко — 100 мл;
  6. растительное масло без запаха — 70 мл;
  7. лимонная цедра — 1 ст. л; 
  8. лимонный сок — 2 ст. л;
  9. соль — 1 щепотка;
  10. белый шоколад — 200 г;
  11. сливки 33% — 100 мл;
  12. сливочное масло — 30 г. 

Приготовление 

Шоколад поломать в миску на мелкие кусочки, влить горячие сливки, сливочное масло, цедру и сок лимона. Остудить ганаш до комнатной температуры, положить в контейнер с плотной крышкой и убрать в холодильник на 2 часа.  

Яйца разделить на белки и желтки. Первые взбить с сахаром до устойчивых пиков, а вторые — с щепоткой соли до светлой массы. Смешать заготовку из желтков с маслом, молоком, мукой, лимонной цедрой и разрыхлителем. Небольшими порциями аккуратно добавить взбитые белки, не разрушая воздушную структуру. 

Вылить тесто в разъёмную форму, застеленную перламентом и смазанную маслом, выпекать 40–45 минут при 170 °С. Готовый корж остудить на решётке и разрезать поперёк на три одинаковые части. Чтобы ровно отмерить толщину каждого слоя, можно воспользоваться зубочистками или зубной нитью. 

Каждый корж обильно смазать лимонным ганашем и сложить их друг на друга. Верхний слой также полить ганашем, украсить дольками цитруса и оставить в холодильнике пропитываться на 3 часа. 

407
Кулинария рецепты