Российский учёный назвал 5 повседневных привычек, из-за которых незаметно растёт вес

Учёный Пермского Политеха перечислил повседневные привычки, которые мешают снижению веса и провоцируют его набор. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По словам кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерия Литвинова, проблема часто кроется не в рационе или недостатке активности, а в незаметных поведенческих факторах, которые влияют на аппетит, гормоны и обмен веществ.

Одной из ключевых причин специалист называет недосып. При нехватке сна нарушается баланс гормонов лептина и грелина: первый отвечает за чувство сытости, второй — за голод. В результате человек начинает есть чаще и больше, особенно выбирая калорийную пищу. Кроме того, ухудшается чувствительность к инсулину и замедляется метаболизм.

Второй фактор — привычка есть с гаджетами. Когда внимание отвлечено на экран, мозг хуже распознаёт сигналы насыщения.

«Люди, которые едят перед телевизором или смартфоном, в среднем потребляют на 15–20% больше калорий за один приём пищи», — отмечает Литвинов.

Не менее важную роль играет хронический стресс. Повышенный уровень кортизола усиливает тягу к сладкому и жирному и способствует накоплению висцерального жира. Одновременно формируется привычка «заедать» эмоции, что со временем закрепляется.

Ещё одна причина — путаница между жаждой и голодом. При лёгком обезвоживании мозг может воспринимать сигнал как потребность в еде. По словам эксперта, стакан воды перед приёмом пищи помогает снизить калорийность рациона.

Замыкает список жевательная резинка. Сам процесс жевания запускает выработку желудочного сока и инсулина, хотя еда не поступает. Это может усиливать чувство голода и провоцировать переедание.

Специалист подчёркивает, что все эти привычки действуют незаметно, но системно. Чтобы вернуть контроль над весом, достаточно скорректировать поведение: наладить сон, есть без отвлечений, следить за уровнем стресса и пить достаточно воды.