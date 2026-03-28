Эксперт объяснил, почему нельзя запивать таблетки кофе

Кофе может существенно влиять на действие лекарств — от ослабления эффекта до опасной передозировки. Об этом рассказал ассистент кафедры клинической фармакологии имени Ю.Б. Белоусова ИКМ Пироговского университета Антон Сафонов.

По его словам, кофеин — активное вещество, которое воздействует на центральную нервную систему: повышает давление, учащает пульс и влияет на сосуды. При сочетании с лекарствами это может привести к нежелательным последствиям.

В частности, кофе усиливает побочные эффекты препаратов от кашля, содержащих теофиллин или эфедрин. В таких случаях возможны тахикардия, тремор и даже нарушения сердечного ритма.

С антибиотиками из группы фторхинолонов кофеин выводится из организма медленнее, что может вызвать симптомы передозировки — от резкого повышения давления до тревожных состояний. Опасным может быть и сочетание кофе с обезболивающими и противовоспалительными препаратами, в состав которых уже входит кофеин. В этом случае легко превысить безопасную дозу вещества.

Кроме того, кофе снижает эффективность бета-блокаторов, которые применяются для лечения гипертонии, а также нейтрализует действие седативных и снотворных препаратов. Специалист подчеркивает: запивать лекарства следует только чистой водой комнатной температуры, так как она не влияет на усвоение препаратов и не вступает с ними в химические реакции.