Эксперт объяснил, почему нельзя долго сидеть в позе «нога на ногу»

Привычка сидеть, закинув ногу на ногу, может быть не такой безобидной, как кажется. О том, какие последствия она может вызвать, рассказал кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Ярослав Гурин.

По его словам, ощущение онемения, покалывания и жжения связано с так называемой парестезией — реакцией нервов на сдавливание. В положении «нога на ногу» происходит давление на малоберцовый нерв в области колена, из-за чего нарушается передача сигналов.

Дополнительно ухудшается кровообращение: сдавливаются сосуды, замедляется приток и отток крови. После смены позы кровоток восстанавливается, что и вызывает характерные «мурашки».

Кратковременное онемение, как отмечает специалист, не опасно и проходит без последствий. Однако при длительном и регулярном нахождении в такой позе могут возникнуть проблемы.

В частности, возможно кратковременное повышение артериального давления, нарушение венозного оттока и риск развития варикоза у предрасположенных людей. Кроме того, асимметричное положение тела создаёт нагрузку на позвоночник, что может привести к болям в спине и нарушению осанки.

В редких случаях при постоянном давлении возможно развитие хронической невропатии. Врач также выделил группы риска. От этой позы лучше отказаться людям с варикозом, тромбозом, гипертонией, заболеваниями суставов, а также беременным на поздних сроках.

Чтобы снизить возможный вред, рекомендуется не сидеть в одной позе долго, менять положение каждые 10–15 минут и прислушиваться к сигналам организма.