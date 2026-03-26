Взрыв остроты и аромат индийских специй: как приготовить маринованную курицу, которая сведёт с ума всех гостей

Ингредиенты

чеснок — 10 зубчиков; имбирь — 40 г; простой йогурт без добавок — 240 мл; приправа гарам масала — 3 ч. ложки; куркума — 2 ч. ложка; молотый тмин — 2 ч. ложка; молотый кориандр — 1 ч. ложка; молотый перец чили — 1 щепотка; соль — 1 ч. ложка; куриные бёдра — 800 г; репчатый лук — 1 шт; растительное масло — 2 ст. ложки; помидоры в собственном соку — 400 г, сливки не менее 20% — 300 мл; сахар — 1 ч. ложка; вода — 30–50 мл.

Приготовление

Для маринада натереть 4–5 зубчиков чеснока с 20 граммами имбиря на мелкой тёрке, смешать с йогуртом, специями и солью. Курицу нарезать небольшими кусочками, положить в получившуюся смесь и оставить в холодильнике на 3–4 часа.

Обжарить курицу в растительном масле на сильном огне по 5–6 минут до образования коричневой корочки. Затем переложить на тарелку и убрать в тёплое место.

Вернуть сковороду на огонь и растопить в ней сливочное масло. Обжарить лук до мягкости, положить остатки чеснока и имбиря. Добавить специи, помидоры и соль. Соус перемешать и тушить 10–15 минут до загустения. Под конец влить сливки.

Вернуть в сковороду курицу вместе с выделившимся соком и тушить ещё 8–10 минут. Если соус получился слишком густым, стоит налить немного горячей воды. В качестве гарнира к пряной курице тикка масала идеально подойдёт отварной рис.

Совет редакции

Если в магазине не нашлось приправы гарам масала, её можно смешат самостоятельно из тмина, кориандра, чёрного перца, гвоздики, корицы, кардамона, мускатного ореха, лаврового листа, бадьяна и фенхеля.