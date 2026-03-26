Взрыв остроты и аромат индийских специй: как приготовить маринованную курицу, которая сведёт с ума всех гостей

Курица — частый гость на любом столе, но обычное мясо с рисом быстро надоедает. Чтобы разнообразить обед, можно приготовить индийскую версию тикка масала с пряным маринадом и йогуртовым соусом. Такой вариант придётся по вкусу любому гурману и удивит даже самых привередливых гостей.
Ингредиенты
- чеснок — 10 зубчиков;
- имбирь — 40 г;
- простой йогурт без добавок — 240 мл;
- приправа гарам масала — 3 ч. ложки;
- куркума — 2 ч. ложка;
- молотый тмин — 2 ч. ложка;
- молотый кориандр — 1 ч. ложка;
- молотый перец чили — 1 щепотка;
- соль — 1 ч. ложка;
- куриные бёдра — 800 г;
- репчатый лук — 1 шт;
- растительное масло — 2 ст. ложки;
- помидоры в собственном соку — 400 г,
- сливки не менее 20% — 300 мл;
- сахар — 1 ч. ложка;
- вода — 30–50 мл.
Приготовление
Для маринада натереть 4–5 зубчиков чеснока с 20 граммами имбиря на мелкой тёрке, смешать с йогуртом, специями и солью. Курицу нарезать небольшими кусочками, положить в получившуюся смесь и оставить в холодильнике на 3–4 часа.
Обжарить курицу в растительном масле на сильном огне по 5–6 минут до образования коричневой корочки. Затем переложить на тарелку и убрать в тёплое место.
Вернуть сковороду на огонь и растопить в ней сливочное масло. Обжарить лук до мягкости, положить остатки чеснока и имбиря. Добавить специи, помидоры и соль. Соус перемешать и тушить 10–15 минут до загустения. Под конец влить сливки.
Вернуть в сковороду курицу вместе с выделившимся соком и тушить ещё 8–10 минут. Если соус получился слишком густым, стоит налить немного горячей воды. В качестве гарнира к пряной курице тикка масала идеально подойдёт отварной рис.
Совет редакции
Если в магазине не нашлось приправы гарам масала, её можно смешат самостоятельно из тмина, кориандра, чёрного перца, гвоздики, корицы, кардамона, мускатного ореха, лаврового листа, бадьяна и фенхеля.
