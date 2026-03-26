Эксперт объяснил, почему грейпфрут опасен при приёме лекарств

Грейпфрут, который часто считают частью здорового рациона, может быть опасен при одновременном приёме лекарств. Об этом рассказал ассистент кафедры клинической фармакологии имени Ю.Б. Белоусова ИКМ Пироговского университета Антон Сафонов.

По его словам, проблема связана не с самим продуктом, а с тем, как он влияет на работу организма. В кишечнике и печени действует система ферментов, которые отвечают за расщепление лекарств и снижение их концентрации до безопасного уровня.

Грейпфрут содержит фуранокумарины — вещества, блокирующие эту систему. В результате препарат не разрушается должным образом и накапливается в организме.

«Проще говоря, вы принимаете обычную дозу, а организм получает эффект как от двойной или даже тройной», — пояснил специалист.

Особую опасность представляет длительность воздействия. Даже один стакан сока может снизить активность ферментов почти наполовину, а их восстановление занимает до двух суток. Поэтому раздельный приём — например, утром фрукт, вечером таблетки — не снижает риск.

Наиболее опасным считается сочетание грейпфрута со статинами, применяемыми для снижения холестерина. Это может привести к разрушению мышечной ткани и острой почечной недостаточности.

Также рискованно сочетание с антигистаминными препаратами — возможны нарушения сердечного ритма и усиление седативного эффекта. При приёме антидепрессантов и противотревожных средств фрукт может вызвать сонливость, спутанность сознания и даже серьёзные осложнения, включая аритмии.

В список потенциально опасных сочетаний также входят некоторые антибиотики, препараты от давления, иммуносупрессанты и даже кофеин. Врач рекомендует на время лечения полностью отказаться от грейпфрута и его сока. Безопасной дозы в таких случаях не существует.