Добавки пудинга попросят дети и взрослые: как на домашней кухне сотворить карамельный шедевр

Ингредиенты

молоко 2,5% жирности — 600 мл; яйца — 5 шт; сахар — 80 г; ванильный сахар — 1 ч. л; соль — 0,5 ч. л; сахар — 120 г; вода — 40 мл.

Приготовление

В сотейник с толстым дном налить воду, насыпать сахар и поставить на средний огонь. Важно не трогать смесь и дождаться, когда весь сахар растает. Затем немного увеличить огонь. Как только жидкость приобретёт янтарный цвет, убрать с плиты. Горячую карамель сразу разлить в формы таким образом, чтобы она полностью покрывала дно.

В этот же сотейник налить молоко, насыпать соль и ванильный сахар. Поставить на средний огонь, но не доводить до кипения. В отдельной миске разбить яйца и перемешать их венчиком. Когда над молоком появится лёгкая дымка, аккуратно тонкой струйкой влить яичную смесь, при этом постоянно помешивая, чтобы яйца не свернулись. Готовую основу процедить через сито.

Разлить крем по формам и прикрыть фольгой (блестящей стороной внутрь). На противень налить воду до середины высоты формочек. Поставить десерт в заранее разогретую до 160 °С духовку и запекать примерно 30–45 минут.

Готовый пудинг аккуратно достать из воды и подождать, пока он остынет до комнатной температуры. Затем поставить в холодильник на 3–4 часа, чтобы десерт приобрёл нежную текстуру. Чтобы вынуть крем-карамель из формочки, нужно провести ножом вдоль стенок, накрыть тарелкой и перевернуть.