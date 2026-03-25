Скосить нельзя помиловать: как понять, что газон придётся пересеять, рассказал калининградский агроном

Принять решение о том, что газон проще пересеять, чем восстановить, бывает непросто. Критериями того, как понять, что спасать уже нечего, поделилась с «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова.

Если лужайка после зимы выглядит совсем плохо, полное обновление сэкономит вам кучу времени, денег и нервов, считает специалист. Понять, что «реанимация» бесполезна, можно по нескольким признакам.

Уцелела только половина

После схода снега зелёная трава занимает меньше половины участка. Всё остальное — либо чёрная земля, либо сплошной войлок, либо мох. Восстанавливать точно бессмысленно.

Подсев на больших проплешинах даст неравномерный газон, который будет выглядеть неопрятно. Сорняки способны заполнить пустоты быстрее, чем взойдёт трава.

Снег убил корни

Возьмите руками за пучок травы и потяните. Если она легко отрывается и вы видите не белые живые корешки, а чёрную или бурую гниль, корневая система погибла. Часто это случается из-за выпревания под толстым слоем снега или ледяной корки. Такой газон не восстановится.

Последний шанс

Если вы всё ещё сомневаетесь, дайте лужайке шанс, подождав две-три недели, советует Зоя Бахурова. Иногда после зимы она выглядит как войлок, но при прогреве почвы изнутри начинает пробиваться молодая зелень.

«Если после всех манипуляций, после вычёсывания и подкормки через пару недель газон остался бурым — смело беритесь за пересев. Не тратьте сезон на борьбу, лучше уже не будет», — подытожила агроном.