Легендарное блюдо родом с Лазурного Берега: готовим дома ресторанную версию салата «Нисуаз»

Ингредиенты

консервированный тунец в собственном соку — 1 банка; картофель — 3-4 шт; салат латук — 200 г; маслины без косточек — 150 г; стручковая фасоль — 150 гр; помидоры черри — 10-12 шт; яйца — 2-3 шт; каперсы — 1 ст. л; чеснок — 2-3 зубчика.

Для заправки

оливковое масло — 3 ст. л.; красный винный уксус — 1 ст. л.; дижонская горчица — 1 ч. л.; соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Картофель очистить от кожуры, отварить в подсоленной воде и нарезать крупными ломтиками. Сваренные вкрутую яйца разрезать на четвертинки. Стручки фасоли отварить в кипящей воде 3–4 минуты до мягкости, затем остудить в миске со льдом, чтобы сохранить яркий цвет.

Листья салата выложить на блюдо, сверху распределить картофель. Добавить фасоль, половинки помидоров, маслины, каперсы, яйца и кусочки тунца.

В отдельной мисочке смешать оливковое масло, винный уксус, горчицу, измельчённый через пресс чеснок. Посолить и поперчить по вкусу. Полить салат заправкой перед подачей на стол.

Совет редакции

При желании тунец можно заменить на куриное филе или креветки. Блюдо также хорошо сочетается с тушёными или консервированными шампиньонами.