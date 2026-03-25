Легендарное блюдо родом с Лазурного Берега: готовим дома ресторанную версию салата «Нисуаз»

Повара города Ницца, что стоит на Лазурном Берегу, придумали салат «Нисуаз» и особую заправку, которая идеально дополняет сочетание овощей и рыбы. Приготовить такое блюдо дома гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Главное правило — соблюсти баланс вкусов и текстур.
Ингредиенты
- консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;
- картофель — 3-4 шт;
- салат латук — 200 г;
- маслины без косточек — 150 г;
- стручковая фасоль — 150 гр;
- помидоры черри — 10-12 шт;
- яйца — 2-3 шт;
- каперсы — 1 ст. л;
- чеснок — 2-3 зубчика.
Для заправки
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- красный винный уксус — 1 ст. л.;
- дижонская горчица — 1 ч. л.;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Картофель очистить от кожуры, отварить в подсоленной воде и нарезать крупными ломтиками. Сваренные вкрутую яйца разрезать на четвертинки. Стручки фасоли отварить в кипящей воде 3–4 минуты до мягкости, затем остудить в миске со льдом, чтобы сохранить яркий цвет.
Листья салата выложить на блюдо, сверху распределить картофель. Добавить фасоль, половинки помидоров, маслины, каперсы, яйца и кусочки тунца.
В отдельной мисочке смешать оливковое масло, винный уксус, горчицу, измельчённый через пресс чеснок. Посолить и поперчить по вкусу. Полить салат заправкой перед подачей на стол.
Совет редакции
При желании тунец можно заменить на куриное филе или креветки. Блюдо также хорошо сочетается с тушёными или консервированными шампиньонами.
