Легендарное блюдо родом с Лазурного Берега: готовим дома ресторанную версию салата «Нисуаз»

Легендарное блюдо родом с Лазурного Берега: готовим дома ресторанную версию салата «Нисуаз» - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Повара города Ницца, что стоит на Лазурном Берегу, придумали салат «Нисуаз» и особую заправку, которая идеально дополняет сочетание овощей и рыбы. Приготовить такое блюдо дома гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Главное правило — соблюсти баланс вкусов и текстур.  

Ингредиенты 

  1. консервированный тунец в собственном соку — 1 банка; 
  2. картофель — 3-4 шт; 
  3. салат латук — 200 г; 
  4. маслины без косточек — 150 г; 
  5. стручковая фасоль — 150 гр; 
  6. помидоры черри — 10-12 шт; 
  7. яйца — 2-3 шт; 
  8. каперсы — 1 ст. л; 
  9. чеснок — 2-3 зубчика. 

Для заправки

  1. оливковое масло — 3 ст. л.;
  2. красный винный уксус — 1 ст. л.;
  3. дижонская горчица — 1 ч. л.;
  4. соль и перец — по вкусу. 

Приготовление

Картофель очистить от кожуры, отварить в подсоленной воде и нарезать крупными ломтиками. Сваренные вкрутую яйца разрезать на четвертинки. Стручки фасоли отварить в кипящей воде 3–4 минуты до мягкости, затем остудить в миске со льдом, чтобы сохранить яркий цвет.

Листья салата выложить на блюдо, сверху распределить картофель. Добавить фасоль, половинки помидоров, маслины, каперсы, яйца и кусочки тунца.  

В отдельной мисочке смешать оливковое масло, винный уксус, горчицу, измельчённый через пресс чеснок. Посолить и поперчить по вкусу. Полить салат заправкой перед подачей на стол.

Совет редакции

При желании тунец можно заменить на куриное филе или креветки. Блюдо также хорошо сочетается с тушёными или консервированными шампиньонами.  

