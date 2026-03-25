Сырники с маком и лимонной цедрой: как приготовить простой завтрак уровня мишленовского ресторана

Утром многие любят побаловать себя сырниками, но классический вариант с сахаром и ванилином довольно быстро приедается. Чтобы разнообразить простое блюдо, достаточно добавить всего пару ароматных ингредиентов.
Ингредиенты
- лимон — 1 шт;
- кондитерский мак — 40 г;
- творог 5-9% — 500г;
- яйцо — 1 шт;
- мука — 5-6 ст. ложек;
- мёд или сахар — 2-3 ст ложки;
- соль — 1 щепотка;
- свежая мята — 1 веточка (по желанию);
- растительное масло — 2-3 ст. ложки.
Приготовление
Мак замочить в горячей воде, спустя 10–15 минут слить всю жидкость. Мелкой тёркой снять цедру с лимона (важно не задеть белую кожицу, так как она горчит). Из половины цитруса выжать сок.
Творог протереть через сито, добавить слегка взбитое яйцо, муку, сок с цедрой, мак, щепотку соли, мёд или сахар. Тщательно перемешать и сформировать сырники.
Разогреть смазанную маслом сковороду. Обжарить сырники на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Готовое блюдо украсить веточкой мяты, которая дополнит цитрусовый аромат свежестью.
Совет редакции
Блюдо получится менее калорийным, если запечь сырники в духовке в течение 20–25 минут при 180 °С. В тесто можно добавить меньше муки, если дать ему отдохнуть 15–20 минут. Так сырники станут более лёгкими и воздушными.
Лимонную цедру при желании можно заменить на апельсиновую цедру или кокосовую стружку.
