Сырники с маком и лимонной цедрой: как приготовить простой завтрак уровня мишленовского ресторана

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Утром многие любят побаловать себя сырниками, но классический вариант с сахаром и ванилином довольно быстро приедается. Чтобы разнообразить простое блюдо, достаточно добавить всего пару ароматных ингредиентов.

Ингредиенты

  1. лимон — 1 шт; 
  1. кондитерский мак — 40 г; 
  2. творог 5-9% — 500г; 
  3. яйцо — 1 шт; 
  4. мука — 5-6 ст. ложек; 
  5. мёд или сахар — 2-3 ст ложки; 
  6. соль — 1 щепотка; 
  7. свежая мята — 1 веточка (по желанию); 
  8. растительное масло — 2-3 ст. ложки. 

Приготовление

Мак замочить в горячей воде, спустя 10–15 минут слить всю жидкость. Мелкой тёркой снять цедру с лимона (важно не задеть белую кожицу, так как она горчит). Из половины цитруса выжать сок.

Творог протереть через сито, добавить слегка взбитое яйцо, муку, сок с цедрой, мак, щепотку соли, мёд или сахар. Тщательно перемешать и сформировать сырники.

Разогреть смазанную маслом сковороду. Обжарить сырники на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Готовое блюдо украсить веточкой мяты, которая дополнит цитрусовый аромат свежестью.

Совет редакции

Блюдо получится менее калорийным, если запечь сырники в духовке в течение 20–25 минут при 180 °С. В тесто можно добавить меньше муки, если дать ему отдохнуть 15–20 минут. Так сырники станут более лёгкими и воздушными. 

Лимонную цедру при желании можно заменить на апельсиновую цедру или кокосовую стружку. 

Альтернативой сырнкиам на завтрак могут послужить воздушные японские панкейки, которые подают не только со сладкими топпингами, но и с авокадо и красной рыбой. 

