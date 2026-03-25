Сырники с маком и лимонной цедрой: как приготовить простой завтрак уровня мишленовского ресторана

Ингредиенты

лимон — 1 шт;

кондитерский мак — 40 г; творог 5-9% — 500г; яйцо — 1 шт; мука — 5-6 ст. ложек; мёд или сахар — 2-3 ст ложки; соль — 1 щепотка; свежая мята — 1 веточка (по желанию); растительное масло — 2-3 ст. ложки.

Приготовление

Мак замочить в горячей воде, спустя 10–15 минут слить всю жидкость. Мелкой тёркой снять цедру с лимона (важно не задеть белую кожицу, так как она горчит). Из половины цитруса выжать сок.

Творог протереть через сито, добавить слегка взбитое яйцо, муку, сок с цедрой, мак, щепотку соли, мёд или сахар. Тщательно перемешать и сформировать сырники.

Разогреть смазанную маслом сковороду. Обжарить сырники на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Готовое блюдо украсить веточкой мяты, которая дополнит цитрусовый аромат свежестью.

Совет редакции

Блюдо получится менее калорийным, если запечь сырники в духовке в течение 20–25 минут при 180 °С. В тесто можно добавить меньше муки, если дать ему отдохнуть 15–20 минут. Так сырники станут более лёгкими и воздушными.

Лимонную цедру при желании можно заменить на апельсиновую цедру или кокосовую стружку.