Получится даже у новичков: кулинары раскрыли секрет сочных драников с хрустящей корочкой и идеальным соусом

Ингредиенты

картофель — 500 г; репчатый лук — 50 г; соль и перец — по вкусу; марля; мука – 3–5 ст. л; яйца – 1–2 шт; сметана 20–25% — 300 г; чеснок — 2–4 зубчика; свежие укроп и петрушка — 2–3 веточки; лимонный сок или яблочный уксус — 1 ч. л; масло (подсолнечное или оливковое) — пара столовых ложек.

Приготовление

Помыть картофель, очистить его от кожуры и убрать все глазки. Нарезать небольшим кубиком и измельчить в блендере вместе с луком (именно он не даст картошке окислиться и потемнеть). Затем обернуть массу марлей и отжать лишнюю влагу.

Чтобы тесто обрело клейкую текстуру, нужно добавить яйца. Затем поэтапно всыпать муку, тщательно перемешивая. Приправить специями.

Разогреть смазанную маслом сковороду. Обжарить драники с двух сторон до золотистой корочки. Крышкой накрывать не надо, иначе края не будут хрустящими. Готовые драники выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало излишки масла.

Для соуса смешать сметану, натёртые зубчики чеснока, соль, перец и нарезанную свежую зелень. По желанию добавить чайную ложку лимонного сока или яблочного уксуса, чтобы придать лёгкую свежую кислинку и сбалансировать вкус. Перед подачей к драникам остудить соус в холодильнике в течение 15–20 минут.