Три идеи для обеда и ужина: развенчиваем миф о скучной еде без мяса

Многие до сих пор уверены, что обед без мяса — это голодно и однообразно: гречка, макароны или салат «огурцы-помидоры». На самом деле кулинарный мир без мяса огромен и ярок. Это блюда с богатой текстурой, глубокими вкусами (копчёных сыров, карамелизированных овощей, ароматных специй) и высокой питательной ценностью. В этой подборке мы собрали три совершенно разных рецепта: уютный итальянский ужин с пастой, нарядный слоеный пирог для гостей и сытное восточное блюдо с нутом.
Паста с запечёнными томатами, рикоттой и кедровыми орехами
Это блюдо — настоящая магия. Пока паста варится, томаты в духовке превращаются в концентрированную, сладкую «бомбу» вкуса, а нежная рикотта и хрустящие орехи создают идеальный баланс текстур.
Ингредиенты:
- Паста (спагетти или феттуччини) — 200 г
- Помидоры черри — 300 г
- Рикотта (или мягкий творог) — 100 г
- Кедровые орехи — 30 г
- Чеснок — 2 зубчика (не очищая)
- Оливковое масло — 2 ст. ложки
- Базилик (свежий) — несколько листиков
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200°C. Выложите помидоры черри на противень, добавьте зубчики чеснока в кожуре, полейте оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте 15–20 минут, пока помидоры не начнут лопаться и «морщиться».
- Отварите пасту в подсоленной воде до состояния *аль денте* (на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке). Перед сливом сохраните полстакана воды, в которой варилась паста.
- На сухой сковороде обжарьте кедровые орехи до золотистого цвета и легкого аромата (1–2 минуты).
- Достаньте помидоры из духовки. Выдавите печеный чеснок из шелухи прямо к помидорам и разомните все вилкой в ароматную массу.
- Смешайте горячую пасту с томатно-чесночной массой, добавьте пару ложек зарезервированной воды, чтобы соус стал кремовым. Выложите сверху ложкой рикотту, посыпьте кедровыми орешками и украсьте листьями базилика.
Слоёный пирог со шпинатом, сыром фета и сушёными томатами
Этот пирог выглядит эффектно, как дорогая выпечка из кофейни, но готовится проще простого благодаря готовому слоеному тесту. Он одинаково хорош горячим, с хрустящими слоями, и холодным — в качестве перекуса на пикнике или завтрака.
Ингредиенты:
- Тесто слоёное бездрожжевое — 1 упаковка (2 листа)
- Замороженный шпинат — 400 г (или 600 г свежего)
- Сыр фета — 200 г
- Сыр рикотта (или творог) — 150 г
- Сушёные томаты (в масле) — 100 г
- Яйцо — 1 шт. (для смазки)
- Мускатный орех, соль, перец — по вкусу
Приготовление:
1. Разморозьте тесто. Если используете замороженный шпинат, разморозьте его и тщательно отожмите руками от лишней жидкости (это главный секрет, чтобы пирог не стал мокрым). Свежий шпинат быстро обжарьте на сковороде без масла, чтобы испарилась влага.
2. В миске смешайте отжатый шпинат, раскрошенную фету, рикотту, нарезанные полосками сушеные томаты. Добавьте щепотку мускатного ореха, соль (аккуратно, фета соленая) и перец.
3. На лист пергамента (или на противень) выложите первый лист теста. Равномерно распределите начинку, отступая 2 см от краев. Накройте вторым листом теста. Плотно защипните края, формируя бортик.
4. Сделайте надрезы в центре для выхода пара. Смажьте пирог взбитым яйцом.
5. Выпекайте при 200°C 20–25 минут до ярко-золотистого цвета.
Сковорода с нутом, запечённой тыквой и тахини
Это блюдо для тех, кто ценит настоящую сытость. Нут — рекордсмен по содержанию белка и клетчатки, тыква придает сладость и бархатистость, а соус на основе тахини (кунжутной пасты) объединяет все ингредиенты в единый, невероятно уютный ужин. Готовится все на одной сковороде — минимум грязной посуды.
Ингредиенты:
- Нут консервированный — 1 банка (400 г)
- Тыква (очищенная) — 400 г
- Красный лук — 1 шт.
- Тахини (кунжутная паста) — 2 ст. ложки
- Лимон — 0.5 шт.
- Кленовый сироп (или мед) — 1 ст. ложка
- Паприка копчёная — 1 ч. ложка
- Зира (кумин) — 0.5 ч. ложки
- Петрушка, гранат (зёрна) — для подачи
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200°C. В большой сковороде, которую можно ставить в духовку (или чугунной), смешайте нарезанную кубиками тыкву, красный лук дольками, нут (слив жидкость). Добавьте копченую паприку, зиру, соль, перец и 2 ст. ложки оливкового масла. Перемешайте.
- Поставьте сковороду в духовку на 20–25 минут, пока тыква не станет мягкой, а края овощей слегка не поджарятся.
- Пока овощи запекаются, сделайте соус: смешайте тахини, сок половины лимона, кленовый сироп, щепотку соли и 4–5 ст. ложек горячей воды. Перемешивайте до однородной, текучей консистенции.
- Достаньте сковороду из духовки. Полейте всё соусом тахини. Украсьте рубленой петрушкой и зернами граната — они добавят кислую свежесть и красивый цвет.