Три идеи для обеда и ужина: развенчиваем миф о скучной еде без мяса

Многие до сих пор уверены, что обед без мяса — это голодно и однообразно: гречка, макароны или салат «огурцы-помидоры». На самом деле кулинарный мир без мяса огромен и ярок. Это блюда с богатой текстурой, глубокими вкусами (копчёных сыров, карамелизированных овощей, ароматных специй) и высокой питательной ценностью. В этой подборке мы собрали три совершенно разных рецепта: уютный итальянский ужин с пастой, нарядный слоеный пирог для гостей и сытное восточное блюдо с нутом.

Паста с запечёнными томатами, рикоттой и кедровыми орехами

Это блюдо — настоящая магия. Пока паста варится, томаты в духовке превращаются в концентрированную, сладкую «бомбу» вкуса, а нежная рикотта и хрустящие орехи создают идеальный баланс текстур.

Ингредиенты:

Паста (спагетти или феттуччини) — 200 г Помидоры черри — 300 г Рикотта (или мягкий творог) — 100 г Кедровые орехи — 30 г Чеснок — 2 зубчика (не очищая) Оливковое масло — 2 ст. ложки Базилик (свежий) — несколько листиков Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°C. Выложите помидоры черри на противень, добавьте зубчики чеснока в кожуре, полейте оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте 15–20 минут, пока помидоры не начнут лопаться и «морщиться». Отварите пасту в подсоленной воде до состояния *аль денте* (на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке). Перед сливом сохраните полстакана воды, в которой варилась паста. На сухой сковороде обжарьте кедровые орехи до золотистого цвета и легкого аромата (1–2 минуты). Достаньте помидоры из духовки. Выдавите печеный чеснок из шелухи прямо к помидорам и разомните все вилкой в ароматную массу. Смешайте горячую пасту с томатно-чесночной массой, добавьте пару ложек зарезервированной воды, чтобы соус стал кремовым. Выложите сверху ложкой рикотту, посыпьте кедровыми орешками и украсьте листьями базилика.

Слоёный пирог со шпинатом, сыром фета и сушёными томатами

Этот пирог выглядит эффектно, как дорогая выпечка из кофейни, но готовится проще простого благодаря готовому слоеному тесту. Он одинаково хорош горячим, с хрустящими слоями, и холодным — в качестве перекуса на пикнике или завтрака.

Ингредиенты:

Тесто слоёное бездрожжевое — 1 упаковка (2 листа) Замороженный шпинат — 400 г (или 600 г свежего) Сыр фета — 200 г Сыр рикотта (или творог) — 150 г Сушёные томаты (в масле) — 100 г Яйцо — 1 шт. (для смазки) Мускатный орех, соль, перец — по вкусу

Приготовление:

1. Разморозьте тесто. Если используете замороженный шпинат, разморозьте его и тщательно отожмите руками от лишней жидкости (это главный секрет, чтобы пирог не стал мокрым). Свежий шпинат быстро обжарьте на сковороде без масла, чтобы испарилась влага.

2. В миске смешайте отжатый шпинат, раскрошенную фету, рикотту, нарезанные полосками сушеные томаты. Добавьте щепотку мускатного ореха, соль (аккуратно, фета соленая) и перец.

3. На лист пергамента (или на противень) выложите первый лист теста. Равномерно распределите начинку, отступая 2 см от краев. Накройте вторым листом теста. Плотно защипните края, формируя бортик.

4. Сделайте надрезы в центре для выхода пара. Смажьте пирог взбитым яйцом.

5. Выпекайте при 200°C 20–25 минут до ярко-золотистого цвета.

Сковорода с нутом, запечённой тыквой и тахини

Это блюдо для тех, кто ценит настоящую сытость. Нут — рекордсмен по содержанию белка и клетчатки, тыква придает сладость и бархатистость, а соус на основе тахини (кунжутной пасты) объединяет все ингредиенты в единый, невероятно уютный ужин. Готовится все на одной сковороде — минимум грязной посуды.

Ингредиенты:

Нут консервированный — 1 банка (400 г) Тыква (очищенная) — 400 г Красный лук — 1 шт. Тахини (кунжутная паста) — 2 ст. ложки Лимон — 0.5 шт. Кленовый сироп (или мед) — 1 ст. ложка Паприка копчёная — 1 ч. ложка Зира (кумин) — 0.5 ч. ложки Петрушка, гранат (зёрна) — для подачи

Приготовление: