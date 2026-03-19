Врач рассказал, как безопасно соблюдать Великий пост и не навредить здоровью

Соблюдение Великого поста требует внимательного отношения к здоровью и рациону. О том, как сделать это безопасно, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

По словам специалиста, резкий отказ от привычной пищи может стать стрессом для организма. Людям с хроническими заболеваниями, включая болезни ЖКТ, сердечно-сосудистой системы или анемию, перед началом поста лучше проконсультироваться с врачом. В отдельных случаях могут потребоваться обследования, например, на дефицит железа.

Эксперт отметил, что здоровым людям дополнительные обследования обычно не нужны. При этом беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто занят тяжёлым физическим трудом, пост чаще всего смягчают или отменяют.

Врач рекомендует не менять резко режим питания. Несмотря на канонические ограничения, лучше сохранить привычную кратность приёмов пищи, чтобы избежать переедания. Особое внимание стоит уделить балансу рациона и источникам белка.

Физическую активность в этот период можно сохранять, однако от интенсивных нагрузок лучше отказаться. При этом пост не должен превращаться в голодание, так как длительное отсутствие пищи может привести к истощению и снижению иммунитета.

Карпенко перечислил состояния, при которых пост противопоказан. В их числе — онкологические заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта, иммунодефицит, сахарный диабет, анемия, инфекции, а также беременность и период грудного вскармливания. Не рекомендуется соблюдать строгие ограничения детям, подросткам и пожилым людям.

Выход из поста, по словам врача, должен быть постепенным. В первые дни стоит отдавать предпочтение лёгкой пище и постепенно возвращать животные продукты, начиная с рыбы и белого мяса. Важно избегать тяжёлых и жареных блюд, не сокращать потребление овощей и пить достаточно воды.