Садовод рассказал, что можно посадить в теплице и на балконе в апреле

В апреле в теплицу можно высаживать раннюю капусту и зелень, а на балконе или подоконнике — рассаду перцев. Такой совет дала садовод и блогер Светлана Самойлова, её слова приводил NEWS.ru.

Специалист рекомендует обратить внимание на перцы раннего срока созревания — «Буратино», «Здоровье», «Белый налив» и «Зазнайка». В теплице, кроме скороспелых сортов брюссельской и белокочанной капусты, можно высадить землянику и томаты «Бетта» и «Беталюкс», а также редис, листовой салат, шпинат, руколу и астру. Ещё один вариант — статица, которая будет цвести всё лето.

Чтобы посадки не пострадали из-за перепадов температуры, их советуют укрыть нетканым материалом по дугам. При таком уходе первые овощи могут созреть примерно через 60 дней, то есть уже в июне.