Три крутых сэндвича: от сытной классики до ресторанного хита

Казалось бы, что может быть проще, чем два куска хлеба и начинка? Но хороший сэндвич — это настоящая кулинарная магия. Это блюдо, которое может быть и быстрым перекусом по дороге на работу, и изысканным ужином, и сытным «мужским» обедом. У нас для вас есть отличная подборка из трёх очень разных, но одинаково вкусных сэндвичей. Здесь и сытный «мужской» вариант, и изысканный горячий сэндвич, и пикантный рыбный. Все рецепты простые и вполне подойдут для приготовления на обычной кухне.
Сэндвич «Походный»
Этот сэндвич — настоящая «энергетическая бомба», которая отлично подойдет для плотного завтрака или перекуса на природе. Сочетание мяса, тягучего сыра и свежего яблока дает неожиданный и приятный вкус.
Ингредиенты:
- Батон или тостовый хлеб — 2 кусочка
- Буженина (или вареное мясо) — 50 г
- Копчёная колбаса — 20 г
- Сыр плавленый и моцарелла (или любой твёрдый сыр) — по 20 г
- Яблоко (зелёное, кислое) — 2-3 тонких дольки
- Помидор — 2 кружочка
- Маринованный лук, зелень — по вкусу
- Горчица — 1 ч. ложка
- Сливочное масло — для жарки
Приготовление:
- Слегка обжарьте кусочки хлеба на сливочном масле с одной стороны до румяности.
- На обжаренную сторону первого кусочка намажьте немного плавленого сыра и горчицы.
- Выложите слоями: буженину и колбасу, маринованный лук, моцареллу, помидор, зелень и дольки яблока.
- Второй кусочек хлеба также смажьте сыром и горчицей с внутренней стороны и накройте им начинку (обжаренной стороной наружу).
- Обжарьте сэндвич с двух сторон на сковороде под крышкой или прессом, чтобы сыр внутри полностью расплавился.
Сэндвич «Монте-Кристо»
Знаменитый горячий сэндвич с ветчиной и сыром, который перед жаркой обмакивают в яйцо. Он получается очень нежным внутри и с аппетитной хрустящей корочкой.
Ингредиенты:
- Тостовый хлеб — 2 ломтика
- Ветчина и индейка (нарезка) — по 1-2 ломтика
- Сыр средней твёрдости (например, Гауда) — 1 ломтик
- Майонез и горчица — по 1 ч. ложке
- Яйцо — 1 шт.
- Молоко — 2 ст. ложки
- Соль, сливочное масло — для жарки
Приготовление:
- Смажьте оба ломтика хлеба с одной стороны майонезом или горчицей.
- На один ломтик (смазанной стороной вверх) положите ветчину, сыр и индейку. Накройте вторым ломтиком (смазанной стороной вниз). Слегка прижмите.
- В миске взбейте яйцо с молоком и щепоткой соли.
- Обмакните сэндвич в яичную смесь с обеих сторон и дайте ему пропитаться 20-30 секунд.
- Разогрейте сливочное масло на сковороде и обжарьте сэндвич на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячим, разрезав по диагонали.
Сэндвич с тунцом
Этот рецепт от шеф-повара придётся по душе любителям рыбных консервов и ярких пикантных вкусов. Готовится он буквально за 10 минут.
Ингредиенты:
- Цельнозерновой или любой любимый хлеб — 4 ломтика
- Консервированный тунец (в масле) — 150 г
- Японский майонез (или обычный) — 2-3 ст. ложки
- Чеснок — 1 зубчик
- Оливки — 10-15 шт.
- Солёные огурцы — 2 шт. (небольших)
- Каперсы — 1 ч. ложка
- Свежая зелень (петрушка, укроп) — небольшой пучок
Приготовление:
- С консервированного тунца слейте масло, а рыбу разомните вилкой в миске.
- Мелко нарежьте оливки, солёные огурцы, зелень и чеснок.
- Добавьте все ингредиенты к рыбе вместе с каперсами и майонезом. Тщательно перемешайте. Перец и соль, скорее всего, не понадобятся, так как оливки и огурцы дают достаточно соли.
- Полученную массу выложите на два ломтика хлеба, накройте оставшимися кусочками.