Три крутых сэндвича: от сытной классики до ресторанного хита

Казалось бы, что может быть проще, чем два куска хлеба и начинка? Но хороший сэндвич — это настоящая кулинарная магия. Это блюдо, которое может быть и быстрым перекусом по дороге на работу, и изысканным ужином, и сытным «мужским» обедом. У нас для вас есть отличная подборка из трёх очень разных, но одинаково вкусных сэндвичей. Здесь и сытный «мужской» вариант, и изысканный горячий сэндвич, и пикантный рыбный. Все рецепты простые и вполне подойдут для приготовления на обычной кухне.

Сэндвич «Походный»

Этот сэндвич — настоящая «энергетическая бомба», которая отлично подойдет для плотного завтрака или перекуса на природе. Сочетание мяса, тягучего сыра и свежего яблока дает неожиданный и приятный вкус.

Ингредиенты:

Батон или тостовый хлеб — 2 кусочка Буженина (или вареное мясо) — 50 г Копчёная колбаса — 20 г Сыр плавленый и моцарелла (или любой твёрдый сыр) — по 20 г Яблоко (зелёное, кислое) — 2-3 тонких дольки Помидор — 2 кружочка Маринованный лук, зелень — по вкусу Горчица — 1 ч. ложка Сливочное масло — для жарки

Приготовление:

Слегка обжарьте кусочки хлеба на сливочном масле с одной стороны до румяности. На обжаренную сторону первого кусочка намажьте немного плавленого сыра и горчицы. Выложите слоями: буженину и колбасу, маринованный лук, моцареллу, помидор, зелень и дольки яблока. Второй кусочек хлеба также смажьте сыром и горчицей с внутренней стороны и накройте им начинку (обжаренной стороной наружу). Обжарьте сэндвич с двух сторон на сковороде под крышкой или прессом, чтобы сыр внутри полностью расплавился.

Сэндвич «Монте-Кристо»

Знаменитый горячий сэндвич с ветчиной и сыром, который перед жаркой обмакивают в яйцо. Он получается очень нежным внутри и с аппетитной хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

Тостовый хлеб — 2 ломтика Ветчина и индейка (нарезка) — по 1-2 ломтика Сыр средней твёрдости (например, Гауда) — 1 ломтик Майонез и горчица — по 1 ч. ложке Яйцо — 1 шт. Молоко — 2 ст. ложки Соль, сливочное масло — для жарки

Приготовление:

Смажьте оба ломтика хлеба с одной стороны майонезом или горчицей. На один ломтик (смазанной стороной вверх) положите ветчину, сыр и индейку. Накройте вторым ломтиком (смазанной стороной вниз). Слегка прижмите. В миске взбейте яйцо с молоком и щепоткой соли. Обмакните сэндвич в яичную смесь с обеих сторон и дайте ему пропитаться 20-30 секунд. Разогрейте сливочное масло на сковороде и обжарьте сэндвич на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячим, разрезав по диагонали.

Сэндвич с тунцом

Этот рецепт от шеф-повара придётся по душе любителям рыбных консервов и ярких пикантных вкусов. Готовится он буквально за 10 минут.

Ингредиенты:

Цельнозерновой или любой любимый хлеб — 4 ломтика Консервированный тунец (в масле) — 150 г Японский майонез (или обычный) — 2-3 ст. ложки Чеснок — 1 зубчик Оливки — 10-15 шт. Солёные огурцы — 2 шт. (небольших) Каперсы — 1 ч. ложка Свежая зелень (петрушка, укроп) — небольшой пучок

Приготовление: