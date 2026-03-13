Не просто гарнир: три рецепта ужина, где правит лапша

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney
Лапша — это настоящая палочка-выручалочка на кухне. Она есть практически в каждом доме, готовится за считаные минуты и отлично сочетается с самыми разными продуктами. Но согласитесь, иногда хочется отойти от привычного гарнира с сосиской или котлетой и приготовить что-то более интересное. Мы собрали для вас три совершенно разных рецепта, которые докажут, что лапша может звучать по-новому. Здесь вы найдете сытное азиатское блюдо с курицей и овощами, которое готовится за один вечер, нежный и уютный лапшевник с творогом, напоминающий о детстве, и яркое вегетарианское блюдо с овощами в ароматном соусе.

Лапша с курицей и овощами в азиатском стиле

Сытное и яркое блюдо для быстрого ужина, которое готовится по принципу вок .

Ингредиенты:

  1. Куриное филе или бёдрышки — 400 г
  2. Лапша (удон, яичная или спагетти) — 300 г
  3. Красный и зелёный болгарский перец — по 200 г
  4. Репчатый лук — 120 г
  5. Чеснок, острый перец — по вкусу
  6. Соевый соус — 3-4 ст. ложки
  7. Растительное масло, кунжут, зелень

Приготовление:

  1. Нарежьте курицу и овощи (перец, лук) тонкой соломкой.
  2. Отварите лапшу до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке.
  3. В разогретом воке или глубокой сковороде обжарьте кусочки курицы на сильном огне до золотистого цвета.
  4. Добавьте к мясу лук, перец и измельчённый чеснок. Жарьте, постоянно помешивая, 2-3 минуты.
  5. Выложите к мясу с овощами готовую лапшу, влейте соевый соус. Все тщательно перемешайте и прогревайте 1-2 минуты.
  6. Подавайте, посыпав кунжутом и зеленью.

Домашний лапшевник с творогом

Нежная и сытная запеканка, напоминающая вкус из детства. Отличный вариант для завтрака или полдника .

Ингредиенты:

  1. Лапша (или вермишель) — 200 г
  2. Творог — 300-400 г
  3. Яйца — 2 шт.
  4. Сахар — 2-3 ст. ложки
  5. Сливочное масло — 30-40 г
  6. Сметана — 1-2 ст. ложки (для смазывания)
  7. Изюм, ванильный сахар — по желанию

Приготовление:

  1. Отварите лапшу в подсоленной воде до полуготовности (чуть меньше, чем указано на упаковке), откиньте на дуршлаг.
  2. Творог для нежности протрите через сито или пробейте блендером.
  3. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли.
  4. Смешайте в большой миске отварную лапшу, творог, яичную смесь и растопленное сливочное масло. При желании добавьте изюм.
  5. Выложите массу в смазанную маслом форму, разровняйте и смажьте сверху сметаной для румяной корочки.
  6. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут до золотистого цвета. Дайте готовому лапшевнику постоять 10-15 минут перед подачей.

Жареная лапша с овощами в азиатском соусе

Лёгкое и ароматное вегетарианское блюдо, которое готовится за считаные минуты.

Ингредиенты:

  1. Лапша (удон, рисовая или яичная) — 200 г
  2. Болгарский перец — 1 шт.
  3. Морковь — 1 шт.
  4. Шампиньоны — 200 г
  5. Репчатый лук — 1 шт.
  6. Чеснок — 2 зубчика
  7. Кунжут — 1 ч. ложка

Для соуса:

  1. Соевый соус — 100 мл
  2. Вода — 100 мл
  3. Мёд — 1 ч. ложка
  4. Крахмал — 1 ч. ложка с горкой

Приготовление:

  1. Приготовьте соус: смешайте воду, соевый соус, мед и крахмал до полного растворения комочков.
  2. Отварите лапшу до полуготовности. Овощи (морковь, перец, лук) нарежьте тонкой соломкой, грибы — пластинками.
  3. В сильно разогретой сковороде с маслом быстро, на максимальном огне, обжарьте лук, затем добавьте морковь и перец, а через минуту — грибы.
  4. Когда грибы станут мягкими, выложите в сковороду отварную лапшу, влейте приготовленный соус и добавьте кунжут.
  5. Все быстро перемешайте, прогрейте до загустения соуса и сразу снимайте с огня. Подавайте, посыпав зеленым луком.
