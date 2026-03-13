Не просто гарнир: три рецепта ужина, где правит лапша

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Лапша — это настоящая палочка-выручалочка на кухне. Она есть практически в каждом доме, готовится за считаные минуты и отлично сочетается с самыми разными продуктами. Но согласитесь, иногда хочется отойти от привычного гарнира с сосиской или котлетой и приготовить что-то более интересное. Мы собрали для вас три совершенно разных рецепта, которые докажут, что лапша может звучать по-новому. Здесь вы найдете сытное азиатское блюдо с курицей и овощами, которое готовится за один вечер, нежный и уютный лапшевник с творогом, напоминающий о детстве, и яркое вегетарианское блюдо с овощами в ароматном соусе.

Лапша с курицей и овощами в азиатском стиле

Сытное и яркое блюдо для быстрого ужина, которое готовится по принципу вок .

Ингредиенты:

Куриное филе или бёдрышки — 400 г Лапша (удон, яичная или спагетти) — 300 г Красный и зелёный болгарский перец — по 200 г Репчатый лук — 120 г Чеснок, острый перец — по вкусу Соевый соус — 3-4 ст. ложки Растительное масло, кунжут, зелень

Приготовление:

Нарежьте курицу и овощи (перец, лук) тонкой соломкой. Отварите лапшу до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке. В разогретом воке или глубокой сковороде обжарьте кусочки курицы на сильном огне до золотистого цвета. Добавьте к мясу лук, перец и измельчённый чеснок. Жарьте, постоянно помешивая, 2-3 минуты. Выложите к мясу с овощами готовую лапшу, влейте соевый соус. Все тщательно перемешайте и прогревайте 1-2 минуты. Подавайте, посыпав кунжутом и зеленью.

Домашний лапшевник с творогом

Нежная и сытная запеканка, напоминающая вкус из детства. Отличный вариант для завтрака или полдника .

Ингредиенты:

Лапша (или вермишель) — 200 г Творог — 300-400 г Яйца — 2 шт. Сахар — 2-3 ст. ложки Сливочное масло — 30-40 г Сметана — 1-2 ст. ложки (для смазывания) Изюм, ванильный сахар — по желанию

Приготовление:

Отварите лапшу в подсоленной воде до полуготовности (чуть меньше, чем указано на упаковке), откиньте на дуршлаг. Творог для нежности протрите через сито или пробейте блендером. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли. Смешайте в большой миске отварную лапшу, творог, яичную смесь и растопленное сливочное масло. При желании добавьте изюм. Выложите массу в смазанную маслом форму, разровняйте и смажьте сверху сметаной для румяной корочки. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут до золотистого цвета. Дайте готовому лапшевнику постоять 10-15 минут перед подачей.

Жареная лапша с овощами в азиатском соусе

Лёгкое и ароматное вегетарианское блюдо, которое готовится за считаные минуты.

Ингредиенты:

Лапша (удон, рисовая или яичная) — 200 г Болгарский перец — 1 шт. Морковь — 1 шт. Шампиньоны — 200 г Репчатый лук — 1 шт. Чеснок — 2 зубчика Кунжут — 1 ч. ложка

Для соуса:

Соевый соус — 100 мл Вода — 100 мл Мёд — 1 ч. ложка Крахмал — 1 ч. ложка с горкой

Приготовление: