Не просто гарнир: три рецепта ужина, где правит лапша

Лапша — это настоящая палочка-выручалочка на кухне. Она есть практически в каждом доме, готовится за считаные минуты и отлично сочетается с самыми разными продуктами. Но согласитесь, иногда хочется отойти от привычного гарнира с сосиской или котлетой и приготовить что-то более интересное. Мы собрали для вас три совершенно разных рецепта, которые докажут, что лапша может звучать по-новому. Здесь вы найдете сытное азиатское блюдо с курицей и овощами, которое готовится за один вечер, нежный и уютный лапшевник с творогом, напоминающий о детстве, и яркое вегетарианское блюдо с овощами в ароматном соусе.
Лапша с курицей и овощами в азиатском стиле
Сытное и яркое блюдо для быстрого ужина, которое готовится по принципу вок .
Ингредиенты:
- Куриное филе или бёдрышки — 400 г
- Лапша (удон, яичная или спагетти) — 300 г
- Красный и зелёный болгарский перец — по 200 г
- Репчатый лук — 120 г
- Чеснок, острый перец — по вкусу
- Соевый соус — 3-4 ст. ложки
- Растительное масло, кунжут, зелень
Приготовление:
- Нарежьте курицу и овощи (перец, лук) тонкой соломкой.
- Отварите лапшу до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке.
- В разогретом воке или глубокой сковороде обжарьте кусочки курицы на сильном огне до золотистого цвета.
- Добавьте к мясу лук, перец и измельчённый чеснок. Жарьте, постоянно помешивая, 2-3 минуты.
- Выложите к мясу с овощами готовую лапшу, влейте соевый соус. Все тщательно перемешайте и прогревайте 1-2 минуты.
- Подавайте, посыпав кунжутом и зеленью.
Домашний лапшевник с творогом
Нежная и сытная запеканка, напоминающая вкус из детства. Отличный вариант для завтрака или полдника .
Ингредиенты:
- Лапша (или вермишель) — 200 г
- Творог — 300-400 г
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 2-3 ст. ложки
- Сливочное масло — 30-40 г
- Сметана — 1-2 ст. ложки (для смазывания)
- Изюм, ванильный сахар — по желанию
Приготовление:
- Отварите лапшу в подсоленной воде до полуготовности (чуть меньше, чем указано на упаковке), откиньте на дуршлаг.
- Творог для нежности протрите через сито или пробейте блендером.
- В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли.
- Смешайте в большой миске отварную лапшу, творог, яичную смесь и растопленное сливочное масло. При желании добавьте изюм.
- Выложите массу в смазанную маслом форму, разровняйте и смажьте сверху сметаной для румяной корочки.
- Запекайте в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут до золотистого цвета. Дайте готовому лапшевнику постоять 10-15 минут перед подачей.
Жареная лапша с овощами в азиатском соусе
Лёгкое и ароматное вегетарианское блюдо, которое готовится за считаные минуты.
Ингредиенты:
- Лапша (удон, рисовая или яичная) — 200 г
- Болгарский перец — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Шампиньоны — 200 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Кунжут — 1 ч. ложка
Для соуса:
- Соевый соус — 100 мл
- Вода — 100 мл
- Мёд — 1 ч. ложка
- Крахмал — 1 ч. ложка с горкой
Приготовление:
- Приготовьте соус: смешайте воду, соевый соус, мед и крахмал до полного растворения комочков.
- Отварите лапшу до полуготовности. Овощи (морковь, перец, лук) нарежьте тонкой соломкой, грибы — пластинками.
- В сильно разогретой сковороде с маслом быстро, на максимальном огне, обжарьте лук, затем добавьте морковь и перец, а через минуту — грибы.
- Когда грибы станут мягкими, выложите в сковороду отварную лапшу, влейте приготовленный соус и добавьте кунжут.
- Все быстро перемешайте, прогрейте до загустения соуса и сразу снимайте с огня. Подавайте, посыпав зеленым луком.