Ананасовое настроение: три блюда, которые удивят и вдохновят

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Ананас — удивительный фрукт, который словно создан для кулинарных экспериментов. Кто-то любит его в классической «гавайской» пицце, кто-то добавляет в мясные блюда, чтобы придать им сочность и пикантность, а кто-то обожает за способность делать выпечку невероятно ароматной. Мы собрали три совершенно разных рецепта, которые раскрывают характер ананаса с новой стороны. Здесь найдётся всё: от уютной домашней пиццы с хрустящим беконом до тайской курицы в нежных сливках и эффектного шоколадного пирога. Выбирайте то, что вам по душе, и пусть на вашей кухне будет немного солнечного тропического настроения.

Фирменная гавайская пицца (с беконом)

Классическое сочетание сладкого ананаса и соленого мяса. Чтобы блюдо было максимально вкусным, рекомендую заменить обычную ветчину на хрустящий бекон или прошутто.

Тесто: Готовое (дрожжевое) или магазинное.

Соус: Томатный соус для пиццы (или смешайте томатную пасту с орегано и чесноком).

Начинка:

  1. Куриное филе (или бекон/ветчина) — 200 г.
  2. Консервированные ананасы кольцами или кусочками.
  3.  Сыр моцарелла — 150–200 г.
  4. Свежий перец чили (по желанию) — для остроты.

Приготовление:

  1. Раскатайте тесто, смажьте соусом.
  2. Выложите кусочки курицы (или бекона) и ананасы.
  3. Обильно посыпьте тёртым сыром.
  4. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке около 15 минут до золотистой корочки.

Сливочная курица по-тайски с ананасом

Это блюдо удивит вас нежным вкусом. Кисло-сладкий ананас идеально балансирует жирные сливки, а карри добавляет аромат.

Ингредиенты:

  1. Куриное филе — 400 г.
  2. Консервированный ананас (кусочками) — 200 г.
  3. Лук репчатый — 1 шт.
  4. Чеснок — 2 зубчика.
  5. Сливки 20% — 200 мл.
  6. Паста карри (желтая или красная) — 1 ст. ложка (или порошок карри).
  7. Соль, перец, масло для жарки.

Приготовление:

  1. Курицу нарежьте кубиками и обжарьте до полуготовности в глубокой сковороде.
  2. Добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, жарьте еще 3-4 минуты.
  3. Всыпьте карри, перемешайте, прогрейте минуту.
  4. Влейте сливки и добавьте ананасы (вместе с небольшим количеством сока из банки). Тушите под крышкой 10–15 минут.
  5. Подавайте с рисом.

Шоколадный пирог с ананасами

Простой десерт, который готовится очень быстро. Ананас делает выпечку сочной и не дает ей черстветь.

Ингредиенты:

  1. Консервированные ананасы кольцами — 1 банка.
  2. Мука — 200 г.
  3. Сахар — 150 г (можно уменьшить).
  4. Яйца — 2 шт.
  5. Сливочное масло — 100 г (растопить).
  6. Какао-порошок — 3 ст. ложки.
  7. Разрыхлитель — 1 ч. ложка.
  8. Вишня (свежая или замороженная) — по желанию, для украшения.

Приготовление:

  1. Форму для выпечки смажьте маслом. На дно выложите кольца ананаса (в центр кольца можно положить ягодку вишни — будет красиво).
  2. В миске смешайте яйца с сахаром, добавьте растопленное масло.
  3. Отдельно смешайте муку, какао и разрыхлитель, просейте в жидкую смесь. Замесите тесто (оно будет гуще, чем на оладьи).
  4. Вылейте тесто поверх ананасов в форме.
  5. Выпекайте при 180°C около 30–40 минут.
  6. Готовый пирог обязательно переверните на тарелку вверх дном, чтобы ананасы оказались сверху.
