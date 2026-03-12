Ананасовое настроение: три блюда, которые удивят и вдохновят

Ананас — удивительный фрукт, который словно создан для кулинарных экспериментов. Кто-то любит его в классической «гавайской» пицце, кто-то добавляет в мясные блюда, чтобы придать им сочность и пикантность, а кто-то обожает за способность делать выпечку невероятно ароматной. Мы собрали три совершенно разных рецепта, которые раскрывают характер ананаса с новой стороны. Здесь найдётся всё: от уютной домашней пиццы с хрустящим беконом до тайской курицы в нежных сливках и эффектного шоколадного пирога. Выбирайте то, что вам по душе, и пусть на вашей кухне будет немного солнечного тропического настроения.
Фирменная гавайская пицца (с беконом)
Классическое сочетание сладкого ананаса и соленого мяса. Чтобы блюдо было максимально вкусным, рекомендую заменить обычную ветчину на хрустящий бекон или прошутто.
Тесто: Готовое (дрожжевое) или магазинное.
Соус: Томатный соус для пиццы (или смешайте томатную пасту с орегано и чесноком).
Начинка:
- Куриное филе (или бекон/ветчина) — 200 г.
- Консервированные ананасы кольцами или кусочками.
- Сыр моцарелла — 150–200 г.
- Свежий перец чили (по желанию) — для остроты.
Приготовление:
- Раскатайте тесто, смажьте соусом.
- Выложите кусочки курицы (или бекона) и ананасы.
- Обильно посыпьте тёртым сыром.
- Выпекайте в разогретой до 200°C духовке около 15 минут до золотистой корочки.
Сливочная курица по-тайски с ананасом
Это блюдо удивит вас нежным вкусом. Кисло-сладкий ананас идеально балансирует жирные сливки, а карри добавляет аромат.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 400 г.
- Консервированный ананас (кусочками) — 200 г.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Сливки 20% — 200 мл.
- Паста карри (желтая или красная) — 1 ст. ложка (или порошок карри).
- Соль, перец, масло для жарки.
Приготовление:
- Курицу нарежьте кубиками и обжарьте до полуготовности в глубокой сковороде.
- Добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, жарьте еще 3-4 минуты.
- Всыпьте карри, перемешайте, прогрейте минуту.
- Влейте сливки и добавьте ананасы (вместе с небольшим количеством сока из банки). Тушите под крышкой 10–15 минут.
- Подавайте с рисом.
Шоколадный пирог с ананасами
Простой десерт, который готовится очень быстро. Ананас делает выпечку сочной и не дает ей черстветь.
Ингредиенты:
- Консервированные ананасы кольцами — 1 банка.
- Мука — 200 г.
- Сахар — 150 г (можно уменьшить).
- Яйца — 2 шт.
- Сливочное масло — 100 г (растопить).
- Какао-порошок — 3 ст. ложки.
- Разрыхлитель — 1 ч. ложка.
- Вишня (свежая или замороженная) — по желанию, для украшения.
Приготовление:
- Форму для выпечки смажьте маслом. На дно выложите кольца ананаса (в центр кольца можно положить ягодку вишни — будет красиво).
- В миске смешайте яйца с сахаром, добавьте растопленное масло.
- Отдельно смешайте муку, какао и разрыхлитель, просейте в жидкую смесь. Замесите тесто (оно будет гуще, чем на оладьи).
- Вылейте тесто поверх ананасов в форме.
- Выпекайте при 180°C около 30–40 минут.
- Готовый пирог обязательно переверните на тарелку вверх дном, чтобы ананасы оказались сверху.