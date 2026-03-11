Подборка рецептов вафель: 3 варианта на любой вкус

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Купили вафельницу и не знаете, с чего начать? Или ищете новый рецепт, чтобы удивить близких? Мы сделали для вас простую подборку из трех контрастных рецептов. Каждый содержит точные пропорции в граммах, пошаговое описание и советы по подаче.

Классические хрустящие вафли (для трубочек)

Ингредиенты:

  1. Маргарин или сливочное масло — 200 г
  2. Яйца — 3 шт.
  3. Сахар — 200 г (стакан)
  4. Мука — 250 г (примерно 1,5 стакана)
  5. Ванильный сахар — 1 ч. ложка
  6. Молоко (по желанию) — 2 ст. ложки

Приготовление:

  1. Масло растопите и дайте остыть.
  2. Яйца взбейте с сахаром и ванилином добела (до пышной пены).
  3. Влейте остывшее масло, перемешайте.
  4. Постепенно добавляйте муку, хорошо размешивая, чтобы не было комочков. Тесто должно быть как густая сметана. Если слишком густо — добавьте ложку молока.
  5. Выпекайте в разогретой вафельнице 1-3 минуты.

Важно: Скручивать трубочки нужно сразу, пока вафли горячие и мягкие!

Венские вафли (мягкие и пышные)

Ингредиенты:

  1. Сливочное масло — 180 г
  2. Яйца — 3 шт.
  3. Сахар — 150 г
  4. Мука — 250 г
  5. Молоко — 100 мл
  6. Разрыхлитель — 1 ч. ложка
  7. Ванильный сахар — 1 ч. ложка

Приготовление:

  1. Масло достаньте заранее, чтобы стало мягким. Разотрите его с сахаром.
  2. Добавьте яйца по одному, каждый раз взбивая.
  3. Влейте молоко, перемешайте.
  4. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в масляную смесь. Замесите тесто (оно будет чуть гуще, чем на оладьи).
  5. Выпекайте в разогретой вафельнице 3-5 минут до румяности. Они получаются толстыми и мягкими.

ПП-банановые вафли (без сахара и муки)

Ингредиенты:

  1. Бананы (спелые, мягкие) — 2 крупных шт.
  2. Яйца — 2 шт.
  3. Мука (рисовая, овсяная или любая цельнозерновая) — 4 ст. ложки (с горкой)
  4. Разрыхлитель — ½ ч. ложки
  5. Корица (по желанию) — ¼ ч. ложки
  6. Подсластитель (по желанию) — не обязательно, банан дает сладость.

Приготовление:

  1. В глубокой миске разомните бананы вилкой в пюре (можно блендером).
  2. Добавьте яйца и перемешайте до однородности.
  3. Всыпьте муку, разрыхлитель и корицу. Тщательно вымешайте. Тесто получается жидковатым.
  4. Вафельницу обязательно слегка смажьте маслом (растительным), так как тесто постное и может пригореть.
  5. Выпекайте 4-5 минут до тёмно-золотистого цвета.

Варианты начинок и добавок

  1. К трубочкам: варёная сгущенка + грецкие орехи, белковый или заварной крем.
  2. К венским: свежие ягоды, взбитые сливки, шоколадная паста, кленовый сироп.
  3. К ПП: мёд, арахисовая паста, йогурт с фруктами.
