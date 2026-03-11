Подборка рецептов вафель: 3 варианта на любой вкус

Купили вафельницу и не знаете, с чего начать? Или ищете новый рецепт, чтобы удивить близких? Мы сделали для вас простую подборку из трех контрастных рецептов. Каждый содержит точные пропорции в граммах, пошаговое описание и советы по подаче.
Классические хрустящие вафли (для трубочек)
Ингредиенты:
- Маргарин или сливочное масло — 200 г
- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 200 г (стакан)
- Мука — 250 г (примерно 1,5 стакана)
- Ванильный сахар — 1 ч. ложка
- Молоко (по желанию) — 2 ст. ложки
Приготовление:
- Масло растопите и дайте остыть.
- Яйца взбейте с сахаром и ванилином добела (до пышной пены).
- Влейте остывшее масло, перемешайте.
- Постепенно добавляйте муку, хорошо размешивая, чтобы не было комочков. Тесто должно быть как густая сметана. Если слишком густо — добавьте ложку молока.
- Выпекайте в разогретой вафельнице 1-3 минуты.
Важно: Скручивать трубочки нужно сразу, пока вафли горячие и мягкие!
Венские вафли (мягкие и пышные)
Ингредиенты:
- Сливочное масло — 180 г
- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 150 г
- Мука — 250 г
- Молоко — 100 мл
- Разрыхлитель — 1 ч. ложка
- Ванильный сахар — 1 ч. ложка
Приготовление:
- Масло достаньте заранее, чтобы стало мягким. Разотрите его с сахаром.
- Добавьте яйца по одному, каждый раз взбивая.
- Влейте молоко, перемешайте.
- Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в масляную смесь. Замесите тесто (оно будет чуть гуще, чем на оладьи).
- Выпекайте в разогретой вафельнице 3-5 минут до румяности. Они получаются толстыми и мягкими.
ПП-банановые вафли (без сахара и муки)
Ингредиенты:
- Бананы (спелые, мягкие) — 2 крупных шт.
- Яйца — 2 шт.
- Мука (рисовая, овсяная или любая цельнозерновая) — 4 ст. ложки (с горкой)
- Разрыхлитель — ½ ч. ложки
- Корица (по желанию) — ¼ ч. ложки
- Подсластитель (по желанию) — не обязательно, банан дает сладость.
Приготовление:
- В глубокой миске разомните бананы вилкой в пюре (можно блендером).
- Добавьте яйца и перемешайте до однородности.
- Всыпьте муку, разрыхлитель и корицу. Тщательно вымешайте. Тесто получается жидковатым.
- Вафельницу обязательно слегка смажьте маслом (растительным), так как тесто постное и может пригореть.
- Выпекайте 4-5 минут до тёмно-золотистого цвета.
Варианты начинок и добавок
- К трубочкам: варёная сгущенка + грецкие орехи, белковый или заварной крем.
- К венским: свежие ягоды, взбитые сливки, шоколадная паста, кленовый сироп.
- К ПП: мёд, арахисовая паста, йогурт с фруктами.