Три блюда, которые спасут любой ужин: проверено на детях, гостях и вечно худеющих родственниках

  Лайфхаки
Есть блюда, которые не требуют представления. Они не надоедают, всегда кстати и исчезают с тарелок быстрее, чем вы успеваете сказать: «А добавки?». Их любят даже те, кто вечно сидит на диете. Никаких экзотических специй и трёхчасовых танцев у плиты — только классика, которая работает безотказно. Вот три проверенных рецепта, которые обычно нравятся абсолютно всем — от детей до бабушек.

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Куриный суп с домашней лапшой

Самый добрый суп на свете. Прозрачный, ароматный, согревающий.

Ингредиенты:

  1. Курица (крылья, бёдра или целая тушка) — 500 г
  2. Вода — 2,5 л
  3. Лук — 1 шт.
  4. Морковь — 1 шт.
  5. Картофель — 3 шт.
  6. Яйцо (для лапши) — 1 шт.
  7. Мука — примерно 100 г
  8. Соль, перец, зелень

Приготовление:

  1. Сварите бульон: курицу залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену, посолите, добавьте целую луковицу. Варите 40–50 минут.
  2. Пока варится бульон, замесите крутое тесто из яйца, муки и щепотки соли. Раскатайте тонко, нарежьте полосками, подсушите на столе.
  3. Достаньте курицу, процедите бульон (или просто выньте луковицу). Картошку нарежьте кубиком и бросьте в кипящий бульон.
  4. Морковь натрите на крупной тёрке и отправьте следом.
  5. Курицу разберите на кусочки, верните в кастрюлю.
  6. За 5 минут до готовности засыпьте домашнюю лапшу.
  7. Выключите огонь, добавьте зелень, дайте настояться.
Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney
Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

Картофельное пюре с куриными котлетами

Гармония, понятная каждому. Нежнейшее пюре и сочные котлеты.

Для пюре:

  1. Картофель — 1 кг
  2. Масло сливочное — 80 г
  3. Молоко (горячее) — 200 мл
  4. Соль

Картошку почистите, отварите в подсоленной воде до мягкости. Воду слейте, добавьте масло, разомните толкушкой. Тонкой струйкой влейте горячее молоко, взбивая пюре до воздушного состояния.

Для котлет:

  1. Фарш (свинина + говядина) — 500 г
  2. Лук — 1 шт.
  3. Чеснок — 1 зубчик
  4. Белый хлеб (мякиш) — 1 кусочек, замоченный в молоке
  5. Соль, перец, панировочные сухари

Лук и чеснок измельчите (можно на тёрке), смешайте с фаршем. Добавьте размоченный хлеб, посолите, поперчите. Вымесите фарш и отбейте об стол. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях. Обжарьте на сковороде с двух сторон до румяной корочки, затем накройте крышкой и потомите на слабом огне 5–7 минут.

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Макароны по-флотски

Блюдо из детства, которое за уши не оттащишь. Готовится быстро и из минимума продуктов.

Ингредиенты:

  1. Макароны (лучше рожки или перья) — 300 г
  2. Фарш (любой) — 400 г
  3. Лук — 2 шт.
  4. Сливочное масло — кусочек
  5. Соль, перец

Приготовление:

  1. Отварите макароны в подсоленной воде до состояния al dente (чуть твердоватые внутри). Откиньте на дуршлаг.
  2. Пока варятся макароны, мелко нарежьте лук. Обжарьте его на сковороде с маслом до золотистого цвета.
  3. Выложите фарш к луку, разбивая комочки лопаткой. Жарьте, помешивая, до готовности фарша (минут 10). Посолите, поперчите.
  4. Убавьте огонь до минимума. Высыпьте макароны в сковороду с фаршем и тщательно перемешайте.
  5. Добавьте кусочек сливочного масла, накройте крышкой на 2 минуты, чтобы всё подружилось. Подавайте сразу.
