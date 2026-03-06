Три блюда, которые спасут любой ужин: проверено на детях, гостях и вечно худеющих родственниках

Есть блюда, которые не требуют представления. Они не надоедают, всегда кстати и исчезают с тарелок быстрее, чем вы успеваете сказать: «А добавки?». Их любят даже те, кто вечно сидит на диете. Никаких экзотических специй и трёхчасовых танцев у плиты — только классика, которая работает безотказно. Вот три проверенных рецепта, которые обычно нравятся абсолютно всем — от детей до бабушек.
Куриный суп с домашней лапшой
Самый добрый суп на свете. Прозрачный, ароматный, согревающий.
Ингредиенты:
- Курица (крылья, бёдра или целая тушка) — 500 г
- Вода — 2,5 л
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Картофель — 3 шт.
- Яйцо (для лапши) — 1 шт.
- Мука — примерно 100 г
- Соль, перец, зелень
Приготовление:
- Сварите бульон: курицу залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену, посолите, добавьте целую луковицу. Варите 40–50 минут.
- Пока варится бульон, замесите крутое тесто из яйца, муки и щепотки соли. Раскатайте тонко, нарежьте полосками, подсушите на столе.
- Достаньте курицу, процедите бульон (или просто выньте луковицу). Картошку нарежьте кубиком и бросьте в кипящий бульон.
- Морковь натрите на крупной тёрке и отправьте следом.
- Курицу разберите на кусочки, верните в кастрюлю.
- За 5 минут до готовности засыпьте домашнюю лапшу.
- Выключите огонь, добавьте зелень, дайте настояться.
Картофельное пюре с куриными котлетами
Гармония, понятная каждому. Нежнейшее пюре и сочные котлеты.
Для пюре:
- Картофель — 1 кг
- Масло сливочное — 80 г
- Молоко (горячее) — 200 мл
- Соль
Картошку почистите, отварите в подсоленной воде до мягкости. Воду слейте, добавьте масло, разомните толкушкой. Тонкой струйкой влейте горячее молоко, взбивая пюре до воздушного состояния.
Для котлет:
- Фарш (свинина + говядина) — 500 г
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Белый хлеб (мякиш) — 1 кусочек, замоченный в молоке
- Соль, перец, панировочные сухари
Лук и чеснок измельчите (можно на тёрке), смешайте с фаршем. Добавьте размоченный хлеб, посолите, поперчите. Вымесите фарш и отбейте об стол. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях. Обжарьте на сковороде с двух сторон до румяной корочки, затем накройте крышкой и потомите на слабом огне 5–7 минут.
Макароны по-флотски
Блюдо из детства, которое за уши не оттащишь. Готовится быстро и из минимума продуктов.
Ингредиенты:
- Макароны (лучше рожки или перья) — 300 г
- Фарш (любой) — 400 г
- Лук — 2 шт.
- Сливочное масло — кусочек
- Соль, перец
Приготовление:
- Отварите макароны в подсоленной воде до состояния al dente (чуть твердоватые внутри). Откиньте на дуршлаг.
- Пока варятся макароны, мелко нарежьте лук. Обжарьте его на сковороде с маслом до золотистого цвета.
- Выложите фарш к луку, разбивая комочки лопаткой. Жарьте, помешивая, до готовности фарша (минут 10). Посолите, поперчите.
- Убавьте огонь до минимума. Высыпьте макароны в сковороду с фаршем и тщательно перемешайте.
- Добавьте кусочек сливочного масла, накройте крышкой на 2 минуты, чтобы всё подружилось. Подавайте сразу.