Три блюда, которые спасут любой ужин: проверено на детях, гостях и вечно худеющих родственниках

Картофельное пюре с куриными котлетами

Гармония, понятная каждому. Нежнейшее пюре и сочные котлеты.

Для пюре:

Картофель — 1 кг Масло сливочное — 80 г Молоко (горячее) — 200 мл Соль

Картошку почистите, отварите в подсоленной воде до мягкости. Воду слейте, добавьте масло, разомните толкушкой. Тонкой струйкой влейте горячее молоко, взбивая пюре до воздушного состояния.

Для котлет:

Фарш (свинина + говядина) — 500 г Лук — 1 шт. Чеснок — 1 зубчик Белый хлеб (мякиш) — 1 кусочек, замоченный в молоке Соль, перец, панировочные сухари

Лук и чеснок измельчите (можно на тёрке), смешайте с фаршем. Добавьте размоченный хлеб, посолите, поперчите. Вымесите фарш и отбейте об стол. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях. Обжарьте на сковороде с двух сторон до румяной корочки, затем накройте крышкой и потомите на слабом огне 5–7 минут.