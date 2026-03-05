Домашние сырные палочки: простой и быстрый рецепт, с которым справится любой

Домашние сырные палочки — это идеальная закуска, которая исчезает со стола за считанные минуты. Готовить их проще простого, а результат получается ничуть не хуже, чем в ресторане. Золотистое слоеное тесто, тягучий расплавленный сыр внутри и аппетитная корочка снаружи — что может быть вкуснее к семейному ужину или просмотру фильма?

Ингредиенты:

Тесто слоёное бездрожжевое — 500 г (2 листа)

Сыр твёрдый (например, Гауда, Российский или Чеддер) — 200–250 г

Яйцо — 1 шт. (для смазывания)

Кунжут (белый или чёрный) — 1–2 ст. ложки (по желанию)

Мука — немного для присыпки стола

Пошаговый рецепт:

Подготовка теста:

Если тесто было заморожено, заранее достаньте его из морозилки и разморозьте при комнатной температуре, не разворачивая (это займет около 30–40 минут). Размороженное тесто выложите на слегка присыпанный мукой стол.

Подготовка сыра:

Пока тесто размораживается, натрите сыр на крупной терке. Чтобы палочки получились особенно вкусными, можно смешать два сорта сыра.

Формирование пласта:

Слегка раскатайте один лист теста скалкой (только в одном направлении, чтобы сохранить слоистость). Раскатывайте так, чтобы тесто стало примерно на 2-3 мм тоньше. Переложите этот пласт на застеленный пергаментом противень.

Сборка:

Равномерно распределите тертый сыр по всему пласту теста, отступая от краев 1 см. Накройте сверху вторым листом раскатанного теста. Слегка прижмите края и всю поверхность руками или скалкой, чтобы слои склеились.

Нарезка:

Острым ножом или ножом для пиццы нарежьте получившийся пласт на полоски. Ширина полосок может быть от 1.5 до 2.5 см (это и будут ваши палочки). Длина обычно получается как ширина противня.

Смазывание:

Взбейте вилкой яйцо. С помощью кисточки тщательно смажьте каждую палочку сверху и с боков яйцом. Это придаст им красивый глянцевый блеск. Посыпьте кунжутом или смесью перцев.

Завивка (опционально):

Чтобы палочки выглядели эффектнее, аккуратно возьмите каждую полоску за концы и перекрутите 2-3 раза по спирали. Спиральки лучше пропекаются и выглядят нарядно.

Выпечка:

Разогрейте духовку до 200°C. Выпекайте палочки в течение 15–20 минут, до появления насыщенного золотистого цвета. Сыр внутри расплавится, а тесто станет хрустящим.

Подача:

Готовые палочки снимите с противня и дайте им чуть-чуть остыть (минуты 3–4), чтобы можно было наслаждаться тягучим сыром, не обжигаясь. Подавайте с кетчупом, чесночным соусом или сметаной.