Рыбные истории: три рецепта для тех, у кого чешуйки встают дыбом от удовольствия

Есть два типа людей: те, кто боится готовить рыбу (вдруг пригорит, развалится или будет пахнуть на всю квартиру), и те, кто уже научился делать так, что пальчики оближешь. Эта подборка для первых, чтобы они перешли во вторые, и для вторых, чтобы они пополнили свою копилочку новыми хитами. Обещаем: кости не вылавливаем, сковородки не отскребаем — только вкус, аромат и хорошее настроение!

Рыба под сырной «шубой», которая не скрывает, а украшает

Это блюдо — настоящий маскарад на тарелке. Даже самая скромная рыба в компании расплавленного сыра и золотистого лучка превращается в особу королевских кровей.

Ингредиенты:

Филе любой рыбы (минтай, хек, треска) — 500 г Репчатый лук — 4 средние головки Твёрдый сыр — 100 г Майонез — по вкусу Сок лимона, специи для рыбы, соль, растительное масло

Как готовить:

Рыбу режем на порционные куски, сбрызгиваем лимоном, посыпаем специями и оставляем мариноваться на полчаса. Лук шинкуем полукольцами и выкладываем в смазанную маслом форму — это будет наша «подушка». Каждый кусочек рыбы купаем в майонезе и укладываем на лук. Отправляем в духовку на 20 минут при 180°C. А потом самое интересное: достаем, щедро посыпаем тертым сыром и возвращаем еще на 10–15 минут до румяной корочки. Подавать горячим и с улыбкой!

Котлеты «Секрет бабушкиного масла»

Рыбные котлеты — это классика. Но чтобы они получились не просто «ну, нормальные», а «обалдеть, сочные!», нужна одна маленькая хитрость. Спойлер: это сливочное масло!

Ингредиенты:

Филе белой рыбы (минтай, хек, треска) — 700–800 г Батон или белый хлеб — 150 г Молоко — 100 мл Лук репчатый — 2 шт. (ок. 150 г) Яйцо — 1 шт. Сливочное масло — 50 г (это наш секретный агент!) Зелень (укроп, петрушка) — пучок Соль, перец, мука или панировочные сухари

Как готовить:

Рыбу, лук и размоченный в молоке и отжатый хлеб пропускаем через мясорубку. Добавляем яйцо, мелко рубленую зелень, соль и перец. А теперь внимание: сливочное масло натираем на терке или режем крошечными кубиками и вмешиваем в фарш. Именно оно, растаяв при жарке, сделает котлеты невероятно сочными! Убираем фарш в холодильник на полчаса, формируем котлетки, панируем и жарим на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны. Идеальны с пюрешкой!

Минтай, который «затусил» с овощами на одной сковороде

Для тех, кто любит, чтобы и рыба была, и гарнир тут же, и мыть после ужина — минимум. Это блюдо — настоящий спасательный круг для занятых и голодных.

Ингредиенты:

Филе минтая — 500 г Кабачок — 1 шт. Помидоры — 2 шт. Лук репчатый — 1 шт. Сметана — 200 г Соль, специи, масло для жарки

Как готовить:

Овощи режем: лук — полукольцами, кабачок — кубиками, помидоры — дольками. Обжариваем их на сковороде минут 5–7. Сверху выкладываем куски рыбы, солим, перчим и заливаем сметаной. Накрываем крышкой и тушим на медленном огне 15–20 минут. Всё! Рыба получается нежной, овощи — ароматными, а соус — пальчики оближешь. Можно подавать прямо в сковороде, это сейчас модно.