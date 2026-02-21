Три секрета идеальной выпечки: готовим воздушные булочки с повидлом

ВКонтакте

Булочки с повидлом — это именно то лакомство, которое возвращает нас в детство: мягкое, сдобное тесто и сладкая, с лёгкой кислинкой, фруктовая начинка. Чтобы булочки получились не просто вкусными, а идеальными — румяными, пышными, и драгоценное повидло не вытекло на противень — нужно знать несколько хитростей. В этой подборке мы собрали для вас три проверенных рецепта на любой случай: от классических дрожжевых «пухляшей» до элегантных «подушечек» и самого быстрого варианта из слоёного теста.

Классические круглые булочки с повидлом

Это базовый рецепт дрожжевых булочек, с которого можно начать, если вы печёте впервые. Тесто замешивается опарным способом, что гарантирует его пышность.

Ингредиенты:

Для теста: Молоко (тёплое) — 250 мл, дрожжи свежие — 30 г (или 11 г сухих), сахар — 100 г, яйцо — 2 шт., сливочное масло (мягкое) — 100 г, мука — 600-650 г, соль — щепотка. Для начинки: Густое повидло (любое) — 200-300 г, яйцо (для смазывания) — 1 шт., сахарная пудра (для посыпки) — по желанию.

Приготовление:

В тёплом молоке растворите 1 ч. ложку сахара и раскрошенные дрожжи. Добавьте 2-3 ст. ложки муки, перемешайте и оставьте на 15-20 минут в тепле, пока не появится пенная «шапочка». В большой миске взбейте яйца с оставшимся сахаром и солью. Влейте опару и перемешайте. Добавьте мягкое сливочное масло. Постепенно всыпая просеянную муку, замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накройте его полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1-1,5 часа для подъёма. Подошедшее тесто обомните и разделите на небольшие кусочки (весом примерно 50-60 г). Каждый кусочек раскатайте в лепёшку. На центр выложите 1 ч. ложку густого повидла. Соберите края лепешки «мешочком» и плотно защипните. Переверните булочку швом вниз и выложите на противень с пергаментом. Дайте заготовкам постоять 15 минут. Смажьте их взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 180°С духовке 20-25 минут до золотистого цвета. Готовые булочки можно посыпать сахарной пудрой.

Булочки-подушечки с повидлом

Интересный способ формовки, который делает выпечку похожей на маленькие конвертики или подушечки. В тесто добавляется цедра лимона, что придает ему свежий аромат.

Ингредиенты:

Для теста: Мука — 500 г, топленое молоко — 240 мл, сливочное масло — 120 г, сахар — 100 г, сухие дрожжи — 9 г, яичные желтки — 2 шт., цедра ½ лимона, соль — ½ ч. ложки, ванилин. Для начинки: Густое повидло (например, клубничное) — 200 г, яйцо (для смазывания) — 1 шт., сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

Смешайте муку, дрожжи, сахар, соль, ванилин и лимонную цедру. Добавьте мягкое масло, желтки и теплое молоко. Замешивайте тесто 5-7 минут. Сформируйте шар, накройте его и оставьте в тепле на 1-1,5 часа до увеличения вдвое. Подошедшее тесто обомните и разделите пополам. Каждую часть раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 2 см. Острым ножом разрежьте пласт на прямоугольники или квадраты (например, 8-10 см в длину). На центр каждого прямоугольника выложите по чайной ложке повидла. Соедините и защипните края по диагонали (как у конверта), смочив их водой для лучшего склеивания. У вас получатся фигурные «подушечки». Выложите подушечки на противень, накройте полотенцем и дайте постоять 25 минут. Смажьте их взбитым яйцом и выпекайте при 190°С около 25-30 минут. Готовые булочки накройте полотенцем на 10 минут, затем посыпьте сахарной пудрой.

Ленивые булочки из слоёного теста

Самый быстрый и простой вариант, когда совсем нет времени возиться с дрожжевым тестом. Подойдёт как покупное, так и домашнее слоёное тесто.

Ингредиенты:

Для основы: Тесто слоёное (дрожжевое или бездрожжевое) — 500 г. Для начинки и украшения: Повидло (яблочное или другое густое) — 100-150 г, яйцо — 1 шт. для смазывания, мука — для раскатки, сахарная пудра — для посыпки.

Приготовление: