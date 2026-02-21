Три секрета идеальной выпечки: готовим воздушные булочки с повидлом

Булочки с повидлом — это именно то лакомство, которое возвращает нас в детство: мягкое, сдобное тесто и сладкая, с лёгкой кислинкой, фруктовая начинка. Чтобы булочки получились не просто вкусными, а идеальными — румяными, пышными, и драгоценное повидло не вытекло на противень — нужно знать несколько хитростей. В этой подборке мы собрали для вас три проверенных рецепта на любой случай: от классических дрожжевых «пухляшей» до элегантных «подушечек» и самого быстрого варианта из слоёного теста.
Классические круглые булочки с повидлом
Это базовый рецепт дрожжевых булочек, с которого можно начать, если вы печёте впервые. Тесто замешивается опарным способом, что гарантирует его пышность.
Ингредиенты:
- Для теста: Молоко (тёплое) — 250 мл, дрожжи свежие — 30 г (или 11 г сухих), сахар — 100 г, яйцо — 2 шт., сливочное масло (мягкое) — 100 г, мука — 600-650 г, соль — щепотка.
- Для начинки: Густое повидло (любое) — 200-300 г, яйцо (для смазывания) — 1 шт., сахарная пудра (для посыпки) — по желанию.
Приготовление:
- В тёплом молоке растворите 1 ч. ложку сахара и раскрошенные дрожжи. Добавьте 2-3 ст. ложки муки, перемешайте и оставьте на 15-20 минут в тепле, пока не появится пенная «шапочка».
- В большой миске взбейте яйца с оставшимся сахаром и солью. Влейте опару и перемешайте. Добавьте мягкое сливочное масло. Постепенно всыпая просеянную муку, замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накройте его полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1-1,5 часа для подъёма.
- Подошедшее тесто обомните и разделите на небольшие кусочки (весом примерно 50-60 г). Каждый кусочек раскатайте в лепёшку. На центр выложите 1 ч. ложку густого повидла.
- Соберите края лепешки «мешочком» и плотно защипните. Переверните булочку швом вниз и выложите на противень с пергаментом. Дайте заготовкам постоять 15 минут. Смажьте их взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 180°С духовке 20-25 минут до золотистого цвета. Готовые булочки можно посыпать сахарной пудрой.
Булочки-подушечки с повидлом
Интересный способ формовки, который делает выпечку похожей на маленькие конвертики или подушечки. В тесто добавляется цедра лимона, что придает ему свежий аромат.
Ингредиенты:
- Для теста: Мука — 500 г, топленое молоко — 240 мл, сливочное масло — 120 г, сахар — 100 г, сухие дрожжи — 9 г, яичные желтки — 2 шт., цедра ½ лимона, соль — ½ ч. ложки, ванилин.
- Для начинки: Густое повидло (например, клубничное) — 200 г, яйцо (для смазывания) — 1 шт., сахарная пудра для посыпки.
Приготовление:
- Смешайте муку, дрожжи, сахар, соль, ванилин и лимонную цедру. Добавьте мягкое масло, желтки и теплое молоко. Замешивайте тесто 5-7 минут. Сформируйте шар, накройте его и оставьте в тепле на 1-1,5 часа до увеличения вдвое.
- Подошедшее тесто обомните и разделите пополам. Каждую часть раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 2 см. Острым ножом разрежьте пласт на прямоугольники или квадраты (например, 8-10 см в длину).
- На центр каждого прямоугольника выложите по чайной ложке повидла. Соедините и защипните края по диагонали (как у конверта), смочив их водой для лучшего склеивания. У вас получатся фигурные «подушечки».
- Выложите подушечки на противень, накройте полотенцем и дайте постоять 25 минут. Смажьте их взбитым яйцом и выпекайте при 190°С около 25-30 минут. Готовые булочки накройте полотенцем на 10 минут, затем посыпьте сахарной пудрой.
Ленивые булочки из слоёного теста
Самый быстрый и простой вариант, когда совсем нет времени возиться с дрожжевым тестом. Подойдёт как покупное, так и домашнее слоёное тесто.
Ингредиенты:
- Для основы: Тесто слоёное (дрожжевое или бездрожжевое) — 500 г.
- Для начинки и украшения: Повидло (яблочное или другое густое) — 100-150 г, яйцо — 1 шт. для смазывания, мука — для раскатки, сахарная пудра — для посыпки.
Приготовление:
- Заранее разморозьте слоёное тесто (если оно было заморожено). Слегка присыпьте стол мукой и раскатайте тесто в прямоугольный пласт.
- Равномерно смажьте пласт теста тонким слоем повидла, не доходя до краев 1-1,5 см.
- Сложите пласт теста пополам так, чтобы повидло оказалось внутри, и слегка прижмите края. Нарежьте получившийся рулет на полоски шириной 2-3 см.
- Каждую полоску возьмите за концы и несколько раз перекрутите спиралью. Можно просто свернуть полоску колечком, соединив концы.
- Выложите заготовки на противень с пергаментом. Взбейте яйцо и смажьте им каждую булочку. Выпекайте в разогретой до 180-200°С духовке около 20-25 минут до румяного состояния. Готовые булочки остудите и посыпьте сахарной пудрой.