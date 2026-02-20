Воздушное облако и вишнёвая река: рецепт пирога, который тает во рту

ВКонтакте

Идеальный вишнёвый пирог — это не просто десерт, а настоящее испытание для кулинара. Часто он превращается в мокрую «кашу» или, наоборот, получается слишком сухим. Мы нашли рецепт, который работает безотказно: нежная масляная основа, сочная ягода в густом сиропе и шапка воздушного безе, как венский десерт. Рассказываем, как приготовить пирог, который будет выглядеть эффектно и исчезнет со стола за считанные минуты.

Ингредиенты (форма 24-26 см):

Для теста:

Мука пшеничная — 320–350 г (примерно 2,5 стакана) Сливочное масло (холодное) — 200 г Сахар — 150 г (чуть меньше стакана) Яйцо — 2 шт. (желтки отделить от белков) Разрыхлитель — 1 ч. ложка (без горки) Ванильный сахар — 1 ч. ложка Соль — щепотка

Для начинки:

Вишня (свежая или замороженная) — 500 г Сахар — 3–4 ст. ложки (регулируйте по вкусу) Крахмал (кукурузный или картофельный) — 2 ст. ложки

Для безе (верхний слой):

Яичные белки (оставшиеся от теста) — 2 шт. Сахар — 100 г (примерно 0,5 стакана) Лимонный сок — несколько капель

Приготовление:

Подготовка вишни (самый важный этап)

Если вишня замороженная — разморозьте её, слейте сок.

В чём секрет: Чтобы вишня не «поплыла» и дно пирога не отсырело, засыпьте ягоды крахмалом и сахаром. Крахмал свяжет сок, превратив его в густое желе, и пирог пропечется идеально.

Тесто (рубленое)

В миске смешайте муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Холодное масло натрите на крупной терке или порубите ножом вместе с мучной смесью в крошку. Делать это нужно быстро, чтобы масло не таяло. Добавьте желтки (белки пока уберите в холодильник) и быстро замесите тесто. Оно не должно быть липким. Соберите в шар, разделите на 2 части (одна чуть больше другой), заверните в пленку и уберите в холодильник на 30-40 минут.

Сборка

Духовку разогрейте до 180°C. Форму застелите пергаментом или смажьте маслом. Большую часть теста (или 2/3) распределите руками по дну, сформировав бортики высотой 3–4 см. Тесто может крошиться — просто плотно прижимайте кусочки друг к другу, в духовке оно «срастется». На тесто выложите вишневую начинку равномерным слоем.

Украшение (решётка или безе)

Есть два пути:

Вариант А (классика): Оставшееся тесто можно заморозить и натереть на терке прямо сверху на вишню, чтобы получилась красивая крошка. Вариант Б (тот самый «идеальный»): Сделать воздушное безе.

Безе

Охлажденные белки взбейте с лимонным соком до мягких пиков. Продолжая взбивать, постепенно всыпайте сахар. Взбивайте до крепких, устойчивых пиков (масса не должна выпадать из миски). Выложите безе ложкой на вишневый слой и распределите красивыми завитками.

Выпекание

Выпекайте пирог около 35–45 минут. Безе должно зарумяниться, стать твёрдым снаружи, но мягким внутри.

Важно: Если верх начнёт сильно подгорать (а вишня может долго отдавать сок), прикройте пирог фольгой.

Охлаждение

Это самый сложный пункт. Пирог нужно полностью остудить в форме, чтобы начинка стабилизировалась. Если резать горячим, сок вытечет. Идеально — дать постоять 4–5 часов.

Подавать такой пирог лучше всего с шариком ванильного мороженого. Контраст тёплого (или холодного) пирога и нежного мороженого — это божественно.