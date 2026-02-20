Россиянам назвали простой и дешёвый способ восполнить весенний авитаминоз

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

С наступлением весны организм человека испытывает острую нехватку витамина С, запасы которого были израсходованы за зиму. Об этом в интервью РИА Новости рассказал кандидат медицинских наук, доцент БФУ им. Канта Андрей Тарасов. Эксперта цитирует РИА Новости в пятницу, 20 февраля.

Эксперт пояснил, что в межсезонье возникает дефицит многих микронутриентов, однако нехватка аскорбиновой кислоты является одной из самых распространенных. Восполнить баланс помогут продукты, богатые этим элементом.

По словам Тарасова, вопреки распространенному мнению, главным источником витамина С является не экзотическая продукция, а доступная каждому капуста. Учёный подчеркнул, что всего 150 граммов свежего или квашеного овоща способны покрыть суточную потребность организма.

Содержится витамин С и в цитрусовых, например в лимонах. Однако медик предостерегает от добавления их в слишком горячие напитки: при высоких температурах полезное вещество разрушается, и чай превращается просто в кислую воду без какой-либо пользы для иммунитета.