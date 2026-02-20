Врач рассказал, сколько блинов можно съедать в день без вреда для здоровья

ВКонтакте

Блины не должны становиться основой рациона, а их безопасное количество в день — около 100 граммов, то есть две–три штуки. Об этом рассказал ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Александр Врублевский.

По словам специалиста, в составе традиционных блинов есть вещества, которые подходят не всем. В частности, в них содержится глютен, поэтому людям с целиакией такие блюда противопоказаны. Кроме того, при наличии молока продукт не подойдёт тем, кто страдает лактозной недостаточностью.

Врач напомнил, что суточная потребность в калориях зависит от массы тела и уровня физической активности. Поддерживающий энергетический баланс обычно рассчитывается исходя из основного обмена и затрат на движение.

В среднем диапазон необходимой энергии составляет от 1600 до 3000 ккал в сутки — в зависимости от комплекции и образа жизни.

Говоря о допустимой порции блинов, Врублевский подчеркнул, что около 100 граммов в день позволят сохранить рациональное соотношение питательных веществ и не превысить суточную норму калорий. Такая порция даст возможность насладиться угощением без вреда для здоровья.