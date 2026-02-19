Больше чем просто каша: 3 необычных рецепта из овсянки на каждый день

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Овсянка давно перестала быть просто скучной кашей на завтрак. Это настоящая кулинарная палочка-выручалочка: она поможет, если нужно быстро приготовить завтрак, сделать полезный перекус или даже разнообразить ужин. Хлопья отлично заменяют муку, делают выпечку полезнее, а котлеты — сочнее. Мы выбрали три проверенных рецепта, которые точно стоит попробовать.

«Ленивая» овсянка в банке

Этот рецепт для тех, кто не любит есть горячую кашу или вечно опаздывает по утрам. Готовится с вечера, а утром вы просто достаете готовый завтрак из холодильника.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья (обычные, не быстрого приготовления) — 4-5 ст. ложек. Молоко (или йогурт, или кефир, или растительное молоко) — около 150 мл. Мёд или кленовый сироп — 1 ч. ложка. Семена чиа (по желанию, для густоты) — 1 ч. ложка. Наполнитель: банан, ягоды, яблоко, орехи.

Приготовление:

Возьмите чистую стеклянную банку с крышкой (0,5 л). На дно положите нарезанный банан или ягоды и слегка подавите их вилкой. Засыпьте овсянку и семена чиа. Залейте молоком или йогуртом. Добавьте мёд. Закройте крышкой и хорошенько потрясите банку, чтобы все ингредиенты перемешались. Уберите в холодильник минимум на 4 часа (лучше на ночь). Утром достаньте, перемешайте, сверху можно посыпать орехами или свежими ягодами.

Овсяноблин

Это блюдо стало настоящим хитом среди любителей правильного питания. Это не блин в классическом понимании, а скорее толстый блинчик-лепешка, который можно есть с разными начинками: сыром, ветчиной, рыбой или с вареньем и бананом.

Ингредиенты:

Яйцо — 2 шт. Овсяные хлопья — 4 ст. ложки. Молоко — 40-50 мл. Соль, специи — по вкусу. Масло для жарки (лучше кокосовое или оливковое).

Приготовление:

Овсянку можно использовать как в целом виде, так и перемолоть в муку (для более нежной текстуры). Если используете целые хлопья, дайте смеси постоять 5-7 минут, чтобы они размякли. В миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли. Добавьте овсянку и тщательно перемешайте. Должна получиться консистенция жидкой сметаны. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, смажьте маслом. Вылейте смесь на сковороду, разровняйте лопаткой в круглый блин. Жарьте на среднем огне под крышкой 3-4 минуты, пока верх не схватится. Аккуратно переверните и жарьте с другой стороны еще 2-3 минуты до золотистого цвета. Готовый овсяноблин выложите на тарелку, на одну половинку положите начинку (например, творожный сыр и слабосоленую семгу или банан с шоколадной пастой), накройте второй половинкой.

Куриные котлеты с овсянкой

Отличный способ сделать ужин полезнее. Овсянка здесь выступает в роли связующего элемента, как хлебный мякиш, но делает котлеты более нежными и сочными. Хлопья лучше брать те, что варятся подольше, а не быстрорастворимые.

Ингредиенты:

Куриный фарш (можно смешать с индюшиным или свининой) — 500 г. Овсяные хлопья — 0,5 стакана. Молоко или вода — 0,5 стакана (для замачивания). Лук репчатый — 1 шт. Чеснок — 1-2 зубчика. Яйцо — 1 шт. Соль, перец, любимые специи (паприка, прованские травы). Зелень (укроп, петрушка) — по желанию. Масло для жарки.

Приготовление: