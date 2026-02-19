18:56

Больше чем просто каша: 3 необычных рецепта из овсянки на каждый день

Больше чем просто каша: 3 необычных рецепта из овсянки на каждый день - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney
Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

Овсянка давно перестала быть просто скучной кашей на завтрак. Это настоящая кулинарная палочка-выручалочка: она поможет, если нужно быстро приготовить завтрак, сделать полезный перекус или даже разнообразить ужин. Хлопья отлично заменяют муку, делают выпечку полезнее, а котлеты — сочнее. Мы выбрали три проверенных рецепта, которые точно стоит попробовать.

«Ленивая» овсянка в банке

Этот рецепт для тех, кто не любит есть горячую кашу или вечно опаздывает по утрам. Готовится с вечера, а утром вы просто достаете готовый завтрак из холодильника.

Ингредиенты:

  1. Овсяные хлопья (обычные, не быстрого приготовления) — 4-5 ст. ложек.
  2. Молоко (или йогурт, или кефир, или растительное молоко) — около 150 мл.
  3. Мёд или кленовый сироп — 1 ч. ложка.
  4. Семена чиа (по желанию, для густоты) — 1 ч. ложка.
  5. Наполнитель: банан, ягоды, яблоко, орехи.

Приготовление:

  1. Возьмите чистую стеклянную банку с крышкой (0,5 л).
  2. На дно положите нарезанный банан или ягоды и слегка подавите их вилкой.
  3. Засыпьте овсянку и семена чиа.
  4. Залейте молоком или йогуртом. Добавьте мёд.
  5. Закройте крышкой и хорошенько потрясите банку, чтобы все ингредиенты перемешались.
  6. Уберите в холодильник минимум на 4 часа (лучше на ночь).
  7. Утром достаньте, перемешайте, сверху можно посыпать орехами или свежими ягодами.

Овсяноблин

Это блюдо стало настоящим хитом среди любителей правильного питания. Это не блин в классическом понимании, а скорее толстый блинчик-лепешка, который можно есть с разными начинками: сыром, ветчиной, рыбой или с вареньем и бананом.

Ингредиенты:

  1. Яйцо — 2 шт.
  2. Овсяные хлопья — 4 ст. ложки.
  3. Молоко — 40-50 мл.
  4. Соль, специи — по вкусу.
  5. Масло для жарки (лучше кокосовое или оливковое).

Приготовление:

  1. Овсянку можно использовать как в целом виде, так и перемолоть в муку (для более нежной текстуры). Если используете целые хлопья, дайте смеси постоять 5-7 минут, чтобы они размякли.
  2. В миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли.
  3. Добавьте овсянку и тщательно перемешайте. Должна получиться консистенция жидкой сметаны.
  4. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, смажьте маслом.
  5. Вылейте смесь на сковороду, разровняйте лопаткой в круглый блин.
  6. Жарьте на среднем огне под крышкой 3-4 минуты, пока верх не схватится.
  7. Аккуратно переверните и жарьте с другой стороны еще 2-3 минуты до золотистого цвета.
  8. Готовый овсяноблин выложите на тарелку, на одну половинку положите начинку (например, творожный сыр и слабосоленую семгу или банан с шоколадной пастой), накройте второй половинкой.

Куриные котлеты с овсянкой

Отличный способ сделать ужин полезнее. Овсянка здесь выступает в роли связующего элемента, как хлебный мякиш, но делает котлеты более нежными и сочными. Хлопья лучше брать те, что варятся подольше, а не быстрорастворимые.

Ингредиенты:

  1. Куриный фарш (можно смешать с индюшиным или свининой) — 500 г.
  2. Овсяные хлопья — 0,5 стакана.
  3. Молоко или вода — 0,5 стакана (для замачивания).
  4. Лук репчатый — 1 шт.
  5. Чеснок — 1-2 зубчика.
  6. Яйцо — 1 шт.
  7. Соль, перец, любимые специи (паприка, прованские травы).
  8. Зелень (укроп, петрушка) — по желанию.
  9. Масло для жарки.

Приготовление:

  1. Залейте овсяные хлопья теплым молоком или водой и оставьте на 10-15 минут, чтобы они набухли и впитали жидкость.
  2. Лук и чеснок мелко натрите на терке или измельчите в блендере.
  3. В глубокой миске смешайте фарш, разбухшую овсянку, лук с чесноком, яйцо, рубленую зелень, соль и перец.
  4. Тщательно вымесите фарш руками. Чтобы он был более нежным, можно отбить его об стенки миски (собрать в ком и с силой бросить обратно в миску).
  5. Сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в муке (или панировочных сухарях) — по желанию.
  6. Обжарьте на сковороде с двух сторон до румяной корочки на среднем огне.
  7. Затем убавьте огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и тушите ещё 5-7 минут, чтобы котлеты точно пропеклись внутри.
  8. Подавайте с любым гарниром: гречкой, макаронами или овощным салатом.
