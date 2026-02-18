Больше чем просто пельмени: три рецепта для кулинарных экспериментов

Пельмени — гениальное изобретение, которое выручает, когда нет времени на готовку. Но если вам надоело есть их просто варёными или жареными, предлагаем превратить обычную пачку пельменей в сытный ужин или оригинальное первое блюдо. Делимся тремя проверенными рецептами, которые разнообразят ваше меню.
Запеканка «Ленивая жена» с пельменями и сыром
Сытная и простая запеканка, которая выручит, когда гости уже на пороге, а в холодильнике шаром покати. Блюдо напоминает одновременно и пельмени по-царски, и запеканку. Готовится быстро, а результат выглядит так, будто вы провели на кухне полдня.
Ингредиенты:
- Пельмени — 800 г (пачка)
- Лук репчатый — 1 головка (можно предварительно обжарить для более насыщенного вкуса)
- Яйца — 4 шт.
- Майонез или сметана — 100 г
- Сыр твёрдый — 100 г
- Соль — 1–2 ч. ложки
- Чёрный перец — щепотка
- Зелень — для украшения
Приготовление:
- Пельмени выложите в форму для запекания одним слоем. Размораживать их не нужно.
- Сверху посыпьте нарезанным луком.
- В отдельной миске смешайте яйца, сметану (или майонез), соль и перец. Залейте этой смесью пельмени.
- Посыпьте блюдо тёртым сыром и отправьте в разогретую до 180–200°C духовку на 30–40 минут.
- Готовую запеканку посыпьте свежей зеленью и подавайте к столу.
Пельмени «Карбонара» в сливочном соусе с беконом
Это переосмысление классической итальянской пасты. Нежные сливки, ароматный бекон, чеснок и пармезан создают насыщенную шелковистую основу, в которой пельмени раскрываются совершенно по-новому. Ресторанное блюдо за 20 минут!
Ингредиенты:
- Пельмени — 800 г
- Сырокопчёный бекон — 150 г
- Пармезан — 40 г
- Сливки 20% — 200 мл
- Яйца (желтки) — 2 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Соль, черный перец — по вкусу
Приготовление:
- Отварите пельмени в подсоленной воде примерно на минуту меньше, чем указано на упаковке. Сохраните 100 мл отвара.
- На сухой сковороде обжарьте нарезанный полосками бекон до легкой золотистой корочки. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще минуту.
- Убавьте огонь, влейте сливки и прогревайте, пока соус не загустеет.
- В миске смешайте желтки с солью и сохраненным отваром от пельменей. Перелейте смесь в сковороду к соусу, добавьте тертый пармезан и перемешайте.
- Верните в сковороду пельмени и прогрейте все вместе около минуты, не доводя до кипения.
- Подавайте, щедро посыпав свежемолотым черным перцем и зеленью.
Острый томатный суп с пельменями «Том Ям» по-русски
Если хочется чего-то согревающего, яркого и пикантного — этот суп станет идеальным выбором. Пряный томатный бульон с восточными нотками отлично сочетается с пельменями, а грибы и помидоры черри делают блюдо нарядным и ароматным .
Ингредиенты:
- Пельмени — 300 г
- Шампиньоны — 150 г
- Помидоры черри — 150 г
- Паста том ям — 2 ст. ложки
- Чеснок — 1–2 зубчика
- Лук репчатый — 1 шт.
- Томатная паста — 1 ст. ложка
- Перец чили — по желанию
- Зелень (кинза или петрушка) — для подачи
- Масло растительное — для жарки
- Вода — 1,5 л
Приготовление:
- В кастрюле или сотейнике разогрейте масло, добавьте пасту том ям и прогрейте ее минуту. Залейте горячей водой.
- Мелко нарезанный лук и помидоры обжарьте на сковороде до мягкости, добавьте томатную пасту и тушите пару минут.
- В кипящий бульон опустите пельмени и варите почти до готовности.
- Шампиньоны нарежьте на четвертинки, черри разрежьте пополам. Добавьте их в суп за минуту до готовности пельменей.
- В самом конце добавьте обжаренные лук с помидорами и измельченный чеснок, при необходимости посолите и поперчите.
- Разлейте по тарелкам, посыпьте свежей зеленью и подавайте с долькой лайма.