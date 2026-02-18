13:58

Больше чем просто пельмени: три рецепта для кулинарных экспериментов

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Пельмени — гениальное изобретение, которое выручает, когда нет времени на готовку. Но если вам надоело есть их просто варёными или жареными, предлагаем превратить обычную пачку пельменей в сытный ужин или оригинальное первое блюдо. Делимся тремя проверенными рецептами, которые разнообразят ваше меню.

Запеканка «Ленивая жена» с пельменями и сыром

Сытная и простая запеканка, которая выручит, когда гости уже на пороге, а в холодильнике шаром покати. Блюдо напоминает одновременно и пельмени по-царски, и запеканку. Готовится быстро, а результат выглядит так, будто вы провели на кухне полдня.

Ингредиенты:

  1. Пельмени — 800 г (пачка)
  2. Лук репчатый — 1 головка (можно предварительно обжарить для более насыщенного вкуса)
  3. Яйца — 4 шт.
  4. Майонез или сметана — 100 г
  5. Сыр твёрдый — 100 г
  6. Соль — 1–2 ч. ложки
  7. Чёрный перец — щепотка
  8. Зелень — для украшения

Приготовление:

  1. Пельмени выложите в форму для запекания одним слоем. Размораживать их не нужно.
  2. Сверху посыпьте нарезанным луком.
  3. В отдельной миске смешайте яйца, сметану (или майонез), соль и перец. Залейте этой смесью пельмени.
  4. Посыпьте блюдо тёртым сыром и отправьте в разогретую до 180–200°C духовку на 30–40 минут.
  5. Готовую запеканку посыпьте свежей зеленью и подавайте к столу.

Пельмени «Карбонара» в сливочном соусе с беконом

Это переосмысление классической итальянской пасты. Нежные сливки, ароматный бекон, чеснок и пармезан создают насыщенную шелковистую основу, в которой пельмени раскрываются совершенно по-новому. Ресторанное блюдо за 20 минут!

Ингредиенты:

  1. Пельмени — 800 г
  2. Сырокопчёный бекон — 150 г
  3. Пармезан — 40 г
  4. Сливки 20% — 200 мл
  5. Яйца (желтки) — 2 шт.
  6. Чеснок — 4 зубчика
  7. Соль, черный перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите пельмени в подсоленной воде примерно на минуту меньше, чем указано на упаковке. Сохраните 100 мл отвара.
  2. На сухой сковороде обжарьте нарезанный полосками бекон до легкой золотистой корочки. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще минуту.
  3. Убавьте огонь, влейте сливки и прогревайте, пока соус не загустеет.
  4. В миске смешайте желтки с солью и сохраненным отваром от пельменей. Перелейте смесь в сковороду к соусу, добавьте тертый пармезан и перемешайте.
  5. Верните в сковороду пельмени и прогрейте все вместе около минуты, не доводя до кипения.
  6. Подавайте, щедро посыпав свежемолотым черным перцем и зеленью.

Острый томатный суп с пельменями «Том Ям» по-русски

Если хочется чего-то согревающего, яркого и пикантного — этот суп станет идеальным выбором. Пряный томатный бульон с восточными нотками отлично сочетается с пельменями, а грибы и помидоры черри делают блюдо нарядным и ароматным .

Ингредиенты:

  1. Пельмени — 300 г
  2. Шампиньоны — 150 г
  3. Помидоры черри — 150 г
  4. Паста том ям — 2 ст. ложки
  5. Чеснок — 1–2 зубчика
  6. Лук репчатый — 1 шт.
  7. Томатная паста — 1 ст. ложка
  8. Перец чили — по желанию
  9. Зелень (кинза или петрушка) — для подачи
  10. Масло растительное — для жарки
  11. Вода — 1,5 л

Приготовление:

  1. В кастрюле или сотейнике разогрейте масло, добавьте пасту том ям и прогрейте ее минуту. Залейте горячей водой.
  2. Мелко нарезанный лук и помидоры обжарьте на сковороде до мягкости, добавьте томатную пасту и тушите пару минут.
  3. В кипящий бульон опустите пельмени и варите почти до готовности.
  4. Шампиньоны нарежьте на четвертинки, черри разрежьте пополам. Добавьте их в суп за минуту до готовности пельменей.
  5. В самом конце добавьте обжаренные лук с помидорами и измельченный чеснок, при необходимости посолите и поперчите.
  6. Разлейте по тарелкам, посыпьте свежей зеленью и подавайте с долькой лайма.
