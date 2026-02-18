Больше чем просто пельмени: три рецепта для кулинарных экспериментов

ВКонтакте

Пельмени — гениальное изобретение, которое выручает, когда нет времени на готовку. Но если вам надоело есть их просто варёными или жареными, предлагаем превратить обычную пачку пельменей в сытный ужин или оригинальное первое блюдо. Делимся тремя проверенными рецептами, которые разнообразят ваше меню.

Запеканка «Ленивая жена» с пельменями и сыром

Сытная и простая запеканка, которая выручит, когда гости уже на пороге, а в холодильнике шаром покати. Блюдо напоминает одновременно и пельмени по-царски, и запеканку. Готовится быстро, а результат выглядит так, будто вы провели на кухне полдня.

Ингредиенты:

Пельмени — 800 г (пачка) Лук репчатый — 1 головка (можно предварительно обжарить для более насыщенного вкуса) Яйца — 4 шт. Майонез или сметана — 100 г Сыр твёрдый — 100 г Соль — 1–2 ч. ложки Чёрный перец — щепотка Зелень — для украшения

Приготовление:

Пельмени выложите в форму для запекания одним слоем. Размораживать их не нужно. Сверху посыпьте нарезанным луком. В отдельной миске смешайте яйца, сметану (или майонез), соль и перец. Залейте этой смесью пельмени. Посыпьте блюдо тёртым сыром и отправьте в разогретую до 180–200°C духовку на 30–40 минут. Готовую запеканку посыпьте свежей зеленью и подавайте к столу.

Пельмени «Карбонара» в сливочном соусе с беконом

Это переосмысление классической итальянской пасты. Нежные сливки, ароматный бекон, чеснок и пармезан создают насыщенную шелковистую основу, в которой пельмени раскрываются совершенно по-новому. Ресторанное блюдо за 20 минут!

Ингредиенты:

Пельмени — 800 г Сырокопчёный бекон — 150 г Пармезан — 40 г Сливки 20% — 200 мл Яйца (желтки) — 2 шт. Чеснок — 4 зубчика Соль, черный перец — по вкусу

Приготовление:

Отварите пельмени в подсоленной воде примерно на минуту меньше, чем указано на упаковке. Сохраните 100 мл отвара. На сухой сковороде обжарьте нарезанный полосками бекон до легкой золотистой корочки. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще минуту. Убавьте огонь, влейте сливки и прогревайте, пока соус не загустеет. В миске смешайте желтки с солью и сохраненным отваром от пельменей. Перелейте смесь в сковороду к соусу, добавьте тертый пармезан и перемешайте. Верните в сковороду пельмени и прогрейте все вместе около минуты, не доводя до кипения. Подавайте, щедро посыпав свежемолотым черным перцем и зеленью.

Острый томатный суп с пельменями «Том Ям» по-русски

Если хочется чего-то согревающего, яркого и пикантного — этот суп станет идеальным выбором. Пряный томатный бульон с восточными нотками отлично сочетается с пельменями, а грибы и помидоры черри делают блюдо нарядным и ароматным .

Ингредиенты:

Пельмени — 300 г Шампиньоны — 150 г Помидоры черри — 150 г Паста том ям — 2 ст. ложки Чеснок — 1–2 зубчика Лук репчатый — 1 шт. Томатная паста — 1 ст. ложка Перец чили — по желанию Зелень (кинза или петрушка) — для подачи Масло растительное — для жарки Вода — 1,5 л

Приготовление: