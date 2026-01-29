«Это уже критическое состояние»: врач объяснил, когда холод становится опасным и как незаметно убивает мороз

ВКонтакте

В Калининградскую область пришли аномальные морозы и за сутки от гипотермии погибло три человека. Внезапные перепады температуры и усиление ветра увеличивают риск переохлаждения и обморожений. Заместитель главного врача регионального центра скорой медицинской помощи Дмитрий Пятков рассказал, как распознать опасные симптомы и когда нужно срочно обращаться к врачам.

Как отличить переохлаждение от обморожения

Переохлаждение — это воздействие низкой температуры на весь организм. Обморожение или отморожение — это локальное поражение тканей, чаще всего пальцев рук, ног, ушей или носа.

По словам доктора, при подозрении на переохлаждение важно помнить: человек начинает чувствовать себя «замёрзшим», появляются слабость, сонливость, заторможенность. Кожа бледнеет, на теле могут возникнуть характерные «мраморные» пятна.

«Критической считается температура тела ниже 34 градусов. Но бытовой термометр под мышкой может показывать и ниже — кожа остывает сильнее, чем внутренние органы», — пояснил специалист.

Что происходит с организмом

При снижении температуры тело старается сохранить тепло: сосуды на периферии сужаются, кровь отходит от конечностей, замедляется обмен веществ. Чем дольше человек остаётся на холоде, тем выше риск критического состояния — прекращения дыхания и остановки сердца.

Что делать, если вы почувствовали переохлаждение

Первое и самое важное — уйти в тёплое сухое помещение. Специалист даёт простые советы:

укрыться от ветра и влаги;

снять холодную или влажную одежду;

надеть сухие и тёплые вещи;

пить много тёплого (не горячего!) чая или воды, постепенно повышая температуру напитков.

Если в течение ближайшего времени человек не согревается, остаётся заторможенным, теряет сознание, испытывает выраженную слабость — нужно обращаться к врачам или вызывать скорую.

Срочная медицинская помощь требуется, если:

после согревания сохраняется бледность кожи, сильная боль или отсутствие чувствительности;

человек остаётся вялым, сонливым;

есть нарушение сознания;

нет возможности быстро попасть в тёплое помещение.

Как помочь при обморожении

Заметить обморожение сразу сложно: внешние признаки появляются, когда человек уже согрелся. Тогда здоровые ткани «розовеют», а пострадавшие остаются бледными и болезненными.

Доктор советует укрыть обмороженные участки сухой хлопковой тканью. Растирать их, по словам специалиста, не стоит — это может повредить ткани.

Насколько поражены участки тела, ткани, врачи смогут оценить только после отогревания. Тяжёлые случаи требуют госпитализации в хирургическое отделение, которое занимается термическими поражениями.

Почему ветер и влага опаснее обычного мороза

Дмитрий Пятков напомнил: низкая температура воздуха — лишь один из факторов, приводящих к тяжёлым последствиям.

«Сильный ветер и влажность многократно ускоряют охлаждение организма. Даже тёплая одежда не спасает, если она намокла», — говорит врач.

Как избежать переохлаждения: