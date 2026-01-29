Персиковый рай: 5 рецептов, которые раскроют вкус лета

Первый укус сочного, бархатистого персика — это и есть вкус лета. Но эти солнечные фрукты могут стать звездой не только в десертах, но и в изысканных закусках, сытных салатах и даже в горячих блюдах, создавая удивительные сочетания сладости и пикантности. Эта подборка докажет, что персики — универсальный ингредиент, способный превратить любое блюдо в праздничное.
Капрезе с персиками
Идеально для лёгкого ужина или стартовой закуски.
Ингредиенты на 2-3 порции:
- Персики — 2-3 шт.
- Моцарелла (шарик или в рассоле) — 150-200 г
- Свежий базилик — 5-7 листиков
- Оливковое масло extra virgin — 1 ст. л.
- Бальзамический крем (уксус) — 1-3 ч. л.
- Соль морская, свежемолотый чёрный перец — по вкусу
- По желанию: 100-130 г прошутто или хамон (сыровяленой ветчины).
Приготовление:
- Персики вымойте, разрежьте пополам, удалите косточку и нарежьте дольками толщиной 4-5 мм.
- Моцареллу нарежьте кружками аналогичной толщины.
- На сервировочное блюдо или тарелку выложите ингредиенты, чередуя дольки персика и кружки моцареллы.
- Украсьте листьями базилика. Если используете прошутто, разложите его рядом.
- Полейте салат оливковым маслом, затем сбрызните бальзамическим кремом.
- В последнюю очередь приправьте солью и перцем по вкусу и сразу подавайте.
Совет от шефа: Чтобы усилить вкус, персики можно 2-3 минуты поджарить на гриле или сухой сковороде до появления полосок.
Тёплый салат с уткой и персиками
Сытный и элегантный салат для особого случая.
Ингредиенты на 2 порции:
- Утиная грудка (филе) — 1 шт. (около 150-200 г)
- Крупные персики — 1-2 шт.
- Руккола или салат фризе — 50-100 г
- Для заправки: оливковое масло (2-4 ст. л.), мёд (1 ч. л.), лимонный сок (20 мл), соль, перец.
- По желанию: козий сыр или сыр с плесенью — 50 г.
Приготовление:
- Утиную грудку надрежьте на коже крест-накрест, натрите солью и перцем.
- Обжарьте на сухой разогретой сковороде кожей вниз на среднем огне 4-5 минут, чтобы вытопился жир. Затем переверните и готовьте ещё 5-7 минут (для прожарки medium rare). Заверните в фольгу и дайте «отдохнуть» 10 минут.
- Персики разрежьте на 8 долек и обжарьте на гриле или сковороде 1-2 минуты с каждой стороны до карамелизации.
- Смешайте ингредиенты для заправки.
- На тарелки выложите рукколу, сверху — нарезанную ломтиками утку и дольки персика. Полейте заправкой и при желании покрошите сыр.
Утиная грудка с персиками
Ресторанное блюдо для неторопливого ужина.
Ингредиенты на 2-3 порции:
- Утиная грудка (с кожей) — 1 шт. (около 400 г)
- Персики — 2 шт.
- Белое сухое вино — 200-250 мл
- Сахар — 2 ст. л.
- Молотая корица — 1 ч. л.
- Растительное масло — 1-2 ст. л.
- Соль, перец
Приготовление:
- Духовку разогрейте до 220°C. На коже утиной грудки сделайте диагональные надрезы. Натрите солью и перцем.
- Смешайте масло с корицей, смажьте грудку.
- Обжарьте грудку кожей вниз на сковороде до золотистой корочки (5-7 минут). Переложите в форму кожей вверх и запекайте в духовке 20 минут.
- Персики очистите, разрежьте пополам и удалите косточки. В сотейнике доведите до кипения вино с сахаром, положите персики и варите 5-10 минут до мягкости.
- Готовую грудку заверните в фольгу и дайте постоять 5-10 минут.
- Сок из формы для запекания добавьте к соусу с персиками и уварите до загустения.
- Грудку нарежьте, подавайте с персиками и соусом.
Клафути с персиками
Французский деревенский десерт, который сложно испортить.
Ингредиенты на 6 порций:
- Персики — 350-700 г (около 4-5 шт.)
- Яйца — 4-5 шт.
- Мука — 150-200 г
- Сахар — 100-150 г
- Молоко — 200-300 мл
- Сахарная пудра для подачи
- Сливочное масло для смазывания формы
Приготовление:
- Духовку разогрейте до 180°C. Форму для запекания смажьте маслом.
- Персики вымойте, удалите косточки и нарежьте дольками. Выложите на дно формы.
- В миске взбейте яйца с сахаром до однородности и лёгкой пены.
- Постепенно введите просеянную муку, а затем тонкой струйкой влейте молоко, постоянно помешивая. Тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану.
- Залейте тесто поверх персиков. Выпекайте 25-40 минут до золотистой корочки (время зависит от глубины формы).
- Подавайте тёплым или комнатной температуры, посыпав сахарной пудрой.
Крамбл с персиками
Британское угощение с хрустящей крошкой.
Ингредиенты:
Для начинки:
- Персики — 1 кг (около 7–8 шт.)
- Сахар — 100 г
- Кукурузный крахмал — 2 ст. л.
- Сок лимона — 1 ст. л.
- Ванильный экстракт или ванильный сахар — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
Для песочной крошки:
- Мука — 180 г
- Сахар (белый или коричневый) — 100 г
- Сливочное масло, охлаждённое — 150 г
- Молотый мускатный орех — щепотка (по желанию)
Для подачи:
- Ванильное мороженое, заварной крем или взбитые сливки
Приготовление:
- Подготовка персиков. Духовку разогрейте до 190°C. Персики очистите от кожицы, удалите косточки и нарежьте дольками толщиной 1–1,5 см.
- Приготовление начинки. В большой миске аккуратно смешайте ломтики персиков, сахар, крахмал, сок лимона, ваниль и щепотку соли. Выложите смесь в форму для запекания (около 20x30 см).
- Приготовление крошки. В отдельной миске смешайте муку, сахар и мускатный орех. Натрите на крупной тёрке холодное сливочное масло прямо в сухую смесь. Быстро перетрите руками или вилкой, пока не образуется крупная песочная крошка с комочками разного размера.
- Сборка. Равномерно рассыпьте крошку поверх фруктовой начинки. Не утрамбовывайте!
- Выпечка. Поставьте форму в духовку и выпекайте 35–45 минут или до тех пор, пока верх не станет золотисто-коричневым, а из-под крамбла не будет выделяться густой пузырящийся сок.
- Подача. Дайте десерту остыть 15–20 минут (он будет очень горячим). Подавайте тёплым, дополнив шариком ванильного мороженого.