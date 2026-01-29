Персиковый рай: 5 рецептов, которые раскроют вкус лета

Капрезе с персиками

Идеально для лёгкого ужина или стартовой закуски.

Ингредиенты на 2-3 порции:

Персики — 2-3 шт. Моцарелла (шарик или в рассоле) — 150-200 г Свежий базилик — 5-7 листиков Оливковое масло extra virgin — 1 ст. л. Бальзамический крем (уксус) — 1-3 ч. л. Соль морская, свежемолотый чёрный перец — по вкусу По желанию: 100-130 г прошутто или хамон (сыровяленой ветчины).

Приготовление:

Персики вымойте, разрежьте пополам, удалите косточку и нарежьте дольками толщиной 4-5 мм. Моцареллу нарежьте кружками аналогичной толщины. На сервировочное блюдо или тарелку выложите ингредиенты, чередуя дольки персика и кружки моцареллы. Украсьте листьями базилика. Если используете прошутто, разложите его рядом. Полейте салат оливковым маслом, затем сбрызните бальзамическим кремом. В последнюю очередь приправьте солью и перцем по вкусу и сразу подавайте.

Совет от шефа: Чтобы усилить вкус, персики можно 2-3 минуты поджарить на гриле или сухой сковороде до появления полосок.