Персиковый рай: 5 рецептов, которые раскроют вкус лета

Первый укус сочного, бархатистого персика — это и есть вкус лета. Но эти солнечные фрукты могут стать звездой не только в десертах, но и в изысканных закусках, сытных салатах и даже в горячих блюдах, создавая удивительные сочетания сладости и пикантности. Эта подборка докажет, что персики — универсальный ингредиент, способный превратить любое блюдо в праздничное.

Капрезе с персиками

Идеально для лёгкого ужина или стартовой закуски.

Ингредиенты на 2-3 порции:

  1. Персики — 2-3 шт.
  2. Моцарелла (шарик или в рассоле) — 150-200 г
  3. Свежий базилик — 5-7 листиков
  4. Оливковое масло extra virgin — 1 ст. л.
  5. Бальзамический крем (уксус) — 1-3 ч. л.
  6. Соль морская, свежемолотый чёрный перец — по вкусу
  7. По желанию: 100-130 г прошутто или хамон (сыровяленой ветчины).

Приготовление:

  1. Персики вымойте, разрежьте пополам, удалите косточку и нарежьте дольками толщиной 4-5 мм.
  2. Моцареллу нарежьте кружками аналогичной толщины.
  3. На сервировочное блюдо или тарелку выложите ингредиенты, чередуя дольки персика и кружки моцареллы.
  4. Украсьте листьями базилика. Если используете прошутто, разложите его рядом.
  5. Полейте салат оливковым маслом, затем сбрызните бальзамическим кремом.
  6. В последнюю очередь приправьте солью и перцем по вкусу и сразу подавайте.

Совет от шефа: Чтобы усилить вкус, персики можно 2-3 минуты поджарить на гриле или сухой сковороде до появления полосок.

Тёплый салат с уткой и персиками

Сытный и элегантный салат для особого случая.

Ингредиенты на 2 порции:

  1. Утиная грудка (филе) — 1 шт. (около 150-200 г)
  2. Крупные персики — 1-2 шт.
  3. Руккола или салат фризе — 50-100 г
  4. Для заправки: оливковое масло (2-4 ст. л.), мёд (1 ч. л.), лимонный сок (20 мл), соль, перец.
  5. По желанию: козий сыр или сыр с плесенью — 50 г.

Приготовление:

  1. Утиную грудку надрежьте на коже крест-накрест, натрите солью и перцем.
  2. Обжарьте на сухой разогретой сковороде кожей вниз на среднем огне 4-5 минут, чтобы вытопился жир. Затем переверните и готовьте ещё 5-7 минут (для прожарки medium rare). Заверните в фольгу и дайте «отдохнуть» 10 минут.
  3. Персики разрежьте на 8 долек и обжарьте на гриле или сковороде 1-2 минуты с каждой стороны до карамелизации.
  4. Смешайте ингредиенты для заправки.
  5. На тарелки выложите рукколу, сверху — нарезанную ломтиками утку и дольки персика. Полейте заправкой и при желании покрошите сыр.
Утиная грудка с персиками

Ресторанное блюдо для неторопливого ужина.

Ингредиенты на 2-3 порции:

  1. Утиная грудка (с кожей) — 1 шт. (около 400 г)
  2. Персики — 2 шт.
  3. Белое сухое вино — 200-250 мл
  4. Сахар — 2 ст. л.
  5. Молотая корица — 1 ч. л.
  6. Растительное масло — 1-2 ст. л.
  7. Соль, перец

Приготовление:

  1. Духовку разогрейте до 220°C. На коже утиной грудки сделайте диагональные надрезы. Натрите солью и перцем.
  2. Смешайте масло с корицей, смажьте грудку.
  3. Обжарьте грудку кожей вниз на сковороде до золотистой корочки (5-7 минут). Переложите в форму кожей вверх и запекайте в духовке 20 минут.
  4. Персики очистите, разрежьте пополам и удалите косточки. В сотейнике доведите до кипения вино с сахаром, положите персики и варите 5-10 минут до мягкости.
  5. Готовую грудку заверните в фольгу и дайте постоять 5-10 минут.
  6. Сок из формы для запекания добавьте к соусу с персиками и уварите до загустения.
  7. Грудку нарежьте, подавайте с персиками и соусом.
Клафути с персиками

Французский деревенский десерт, который сложно испортить.

Ингредиенты на 6 порций:

  1. Персики — 350-700 г (около 4-5 шт.)
  2. Яйца — 4-5 шт.
  3. Мука — 150-200 г
  4. Сахар — 100-150 г
  5. Молоко — 200-300 мл
  6. Сахарная пудра для подачи
  7. Сливочное масло для смазывания формы

Приготовление:

  1. Духовку разогрейте до 180°C. Форму для запекания смажьте маслом.
  2. Персики вымойте, удалите косточки и нарежьте дольками. Выложите на дно формы.
  3. В миске взбейте яйца с сахаром до однородности и лёгкой пены.
  4. Постепенно введите просеянную муку, а затем тонкой струйкой влейте молоко, постоянно помешивая. Тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану.
  5. Залейте тесто поверх персиков. Выпекайте 25-40 минут до золотистой корочки (время зависит от глубины формы).
  6. Подавайте тёплым или комнатной температуры, посыпав сахарной пудрой.
Крамбл с персиками

Британское угощение с хрустящей крошкой.

Ингредиенты:

Для начинки:

  1. Персики — 1 кг (около 7–8 шт.)
  2. Сахар — 100 г
  3. Кукурузный крахмал — 2 ст. л.
  4. Сок лимона — 1 ст. л.
  5. Ванильный экстракт или ванильный сахар — 1 ч. л.
  6. Соль — щепотка

Для песочной крошки:

  1. Мука — 180 г
  2. Сахар (белый или коричневый) — 100 г
  3. Сливочное масло, охлаждённое — 150 г
  4. Молотый мускатный орех — щепотка (по желанию)

Для подачи:

  1. Ванильное мороженое, заварной крем или взбитые сливки

Приготовление:

  1. Подготовка персиков. Духовку разогрейте до 190°C. Персики очистите от кожицы, удалите косточки и нарежьте дольками толщиной 1–1,5 см.
  2. Приготовление начинки. В большой миске аккуратно смешайте ломтики персиков, сахар, крахмал, сок лимона, ваниль и щепотку соли. Выложите смесь в форму для запекания (около 20x30 см).
  3. Приготовление крошки. В отдельной миске смешайте муку, сахар и мускатный орех. Натрите на крупной тёрке холодное сливочное масло прямо в сухую смесь. Быстро перетрите руками или вилкой, пока не образуется крупная песочная крошка с комочками разного размера.
  4. Сборка. Равномерно рассыпьте крошку поверх фруктовой начинки. Не утрамбовывайте!
  5. Выпечка. Поставьте форму в духовку и выпекайте 35–45 минут или до тех пор, пока верх не станет золотисто-коричневым, а из-под крамбла не будет выделяться густой пузырящийся сок.
  6. Подача. Дайте десерту остыть 15–20 минут (он будет очень горячим). Подавайте тёплым, дополнив шариком ванильного мороженого.
