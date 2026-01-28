Нежные черничные оладьи: рецепт пушистого завтрака с летней ягодой

Идеальные черничные оладьи — это не просто блюдо, а маленькое утреннее удовольствие. Когда сладкие ягоды лопаются на горячей сковороде, наполняя кухню волшебным ароматом, а тесто поднимается воздушным и пористым, невозможно устоять. Этот рецепт поможет легко приготовить именно такие оладьи: пушистые, с золотистой корочкой и сочными черничными всплесками в каждом кусочке.
Ингредиенты (на 2–3 порции):
- Черника (свежая или замороженная) — 150 г
- Кефир — 250 мл
- Пшеничная мука — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 2–3 ст. ложки (по вкусу)
- Сода — 1/2 ч. ложки
- Соль — щепотка
- Растительное масло — для жарки
Приготовление:
- Подготовьте чернику. Если ягоды замороженные, не размораживайте их заранее, чтобы они не пустили сок. Свежие чернику стоит аккуратно промыть и обсушить бумажным полотенцем.
- Замесите тесто. В глубокой миске смешайте кефир, яйцо, сахар и соль. Постепенно всыпайте просеянную муку, аккуратно перемешивая венчиком до получения однородной консистенции густой сметаны.
- Добавьте разрыхлитель. Всыпьте соду и быстро перемешайте тесто. Оставьте его на 5–10 минут. За это время сода вступит в реакцию с кефиром, и появятся пузырьки — это залог пышности.
- Добавьте чернику. Осторожно, чтобы не помять ягоды, введите чернику в тесто и аккуратно перемешайте.
- Пожарьте оладьи. Разогрейте на сковороде растительное масло. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне с двух сторон до румяной золотистой корочки (примерно по 1,5–2 минуты с каждой стороны).
- Подавайте. Готовые черничные оладьи лучше всего подавать сразу, пока они тёплые. Идеальные дополнения — сметана, натуральный йогурт, мёд или кленовый сироп.