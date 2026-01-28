14:13

Нежные черничные оладьи: рецепт пушистого завтрака с летней ягодой

Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

Идеальные черничные оладьи — это не просто блюдо, а маленькое утреннее удовольствие. Когда сладкие ягоды лопаются на горячей сковороде, наполняя кухню волшебным ароматом, а тесто поднимается воздушным и пористым, невозможно устоять. Этот рецепт поможет легко приготовить именно такие оладьи: пушистые, с золотистой корочкой и сочными черничными всплесками в каждом кусочке.

Ингредиенты (на 2–3 порции):

  1. Черника (свежая или замороженная) — 150 г
  2. Кефир — 250 мл
  3. Пшеничная мука — 200 г
  4. Яйцо — 1 шт.
  5. Сахар — 2–3 ст. ложки (по вкусу)
  6. Сода — 1/2 ч. ложки
  7. Соль — щепотка
  8. Растительное масло — для жарки

Приготовление:

  1. Подготовьте чернику. Если ягоды замороженные, не размораживайте их заранее, чтобы они не пустили сок. Свежие чернику стоит аккуратно промыть и обсушить бумажным полотенцем.
  2. Замесите тесто. В глубокой миске смешайте кефир, яйцо, сахар и соль. Постепенно всыпайте просеянную муку, аккуратно перемешивая венчиком до получения однородной консистенции густой сметаны.
  3. Добавьте разрыхлитель. Всыпьте соду и быстро перемешайте тесто. Оставьте его на 5–10 минут. За это время сода вступит в реакцию с кефиром, и появятся пузырьки — это залог пышности.
  4. Добавьте чернику. Осторожно, чтобы не помять ягоды, введите чернику в тесто и аккуратно перемешайте.
  5. Пожарьте оладьи. Разогрейте на сковороде растительное масло. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне с двух сторон до румяной золотистой корочки (примерно по 1,5–2 минуты с каждой стороны).
  6. Подавайте. Готовые черничные оладьи лучше всего подавать сразу, пока они тёплые. Идеальные дополнения — сметана, натуральный йогурт, мёд или кленовый сироп.
