От бабушкиной капусты до яблок с корицей: 5 начинок для пирожков, которые вы будете печь снова и снова

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Пирожок — это не просто еда, а состояние души. Тонкое тесто, золотистая корочка и щедрая начинка, ради которой хочется устраивать чаепитие каждый день. Мы выбрали пять классических рецептов, которые должен уметь делать каждый. Здесь есть проверенная веками мясная классика, нежная творожная, уютная картофельная, постная с капустой и ароматная сладкая с яблоками и мёдом. С этой подборкой ваша выпечка станет настоящим хитом — берите рецепты и бегите на кухню, там уже пахнет счастьем.

Классическая мясная

Самый популярный сытный вариант, который нравится всем.

Ингредиенты:

Свино-говяжий фарш — 500 г Репчатый лук — 2 крупные головки (около 200 г) Растительное масло — 2-3 ст. ложки для жарки Соль, молотый чёрный перец — по вкусу Несколько ложек бульона или воды (по желанию, для сочности)

Рецепт:

Лук мелко нарежьте. На сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до мягкости и лёгкой прозрачности. Добавьте фарш, разбивая его лопаткой, и жарьте вместе с луком до готовности (около 10-15 минут), пока мясо не изменит цвет и не станет рассыпчатым. В конце жарки посолите, поперчите, хорошо перемешайте. Для более сочной начинки можно влить 3-4 ст. ложки бульона или воды и дать ей выпариться. Важно: Полностью остудите начинку перед тем, как лепить пирожки.

Картофельная с жареным луком

Простая, сытная и очень домашняя начинка, особенно вкусная с кислым тестом.

Ингредиенты:

Картофель — 6-7 средних клубней (около 800 г) Репчатый лук — 2 большие головки (около 200 г) Сливочное или растительное масло — для жарки (50-70 г) Соль — по вкусу Молотый чёрный перец или зелень (укроп) — по желанию

Рецепт:

Картофель очистите, отварите до готовности в подсоленной воде. Пока картофель варится, мелко нарежьте лук и обжарьте его на масле до красивого золотистого цвета. Сварившийся картофель слейте и разомните в пюре. Смешайте пюре с обжаренным луком вместе с маслом, в котором он жарился. Добавьте соль, перец или рубленую зелень по вкусу, тщательно вымешайте. Дайте начинке полностью остыть. Для лучшей текстуры картофель можно не разминать в пюре, а нарезать мелкими кубиками.

С творогом и зеленью

Нежная, ароматная начинка, которая готовится за 5 минут.

Ингредиенты:

Творог (желательно не очень влажный, 5-9%) — 400 г Зелёный лук, укроп, петрушка — большой пучок (около 50-70 г зелени) Яйцо — 1 шт. Соль — 1/2 ч. ложки или по вкусу Сливки или сметана (1-2 ст. ложки) — по желанию, если творог суховат

Рецепт:

Зелень очень мелко порубите ножом. В миске разомните творог вилкой. Если он крупинчатый и сухой, можно добавить ложку сливок или сметаны для более пластичной консистенции. Добавьте к творогу рубленую зелень, яйцо и соль. Тщательно перемешайте до однородности. Начинка готова к использованию. Хранить её до лепки лучше в холодильнике.

С капустой и яйцом

Вкусный и бюджетный постный или повседневный вариант.

Ингредиенты:

Белокочанная капуста — 1 небольшой кочан (около 800-900 г) Яйца — 4-5 шт. Репчатый лук — 1 шт. (по желанию) Растительное масло — для тушения/жарки Соль, чёрный перец — по вкусу Сахар — 1 щепотка (чтобы капуста не горчила)

Рецепт:

Капусту нашинкуйте как можно мельче. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте масло, выложите капусту. Если используете, добавьте мелко нарезанный лук. Посолите, добавьте щепотку сахара и немного воды (50-100 мл). Тушите под крышкой на среднем огне до мягкости, около 20-25 минут, изредка помешивая. В конце тушения откройте крышку, чтобы лишняя влага выпарилась. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и мелко порубите. Смешайте остывшую тушёную капусту с рублеными яйцами. Поперчите, при необходимости досолите.

С яблоками, мёдом и корицей

Та самая ароматная сладкая начинка, которую домашние будут просить постоянно.

Ингредиенты:

Яблоки (кисло-сладкие, типа «Гренни Смит» или «Антоновка») — 5-6 шт. (около 700 г) Мёд — 2-3 ст. ложки (можно заменить сахаром) Молотая корица — 1-1,5 ч. ложки (или по вкусу) Сливочное масло — 30 г для жарки Лимонный сок — 1 ст. ложка (чтобы яблоки не темнели, по желанию) Мука или крахмал — 1 ч. ложка (чтобы загустить сок, по желанию)

Рецепт: